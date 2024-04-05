الجمعة 05 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الترتيبات الإعلامية لمباراة الزمالك ومودرن فيوتشر بالكونفدرالية

ذهاب الزمالك ومودرن
ذهاب الزمالك ومودرن فيوتشر

يُعقد مساء غدًا السبت، بقاعة مؤتمرات ستاد القاهرة الدولي، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الزمالك  ومودرن فيوتشر بكأس الكونفيدرالية الإفريقية (نسخة 2023/2024). 

موعد مباراة مودرن فيوتشر والزمالك بكأس الكونفيدرالية

ويحل فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على نظيره الزمالك، مساء الأحد المقبل ٧ ابريل على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة العاشرة مساءً، في سهرة رمضانية كروية، بإياب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية (نسخة 2023/2024).

 

وجاءت الترتيبات الإعلامية ليوم غدا السبت ٦ ابريل على النحو التالي:

٨.١٥ م مؤتمر الزمالك باستاد القاهرة 

٨.٤٥ م تدريب الزمالك على ستاد القاهرة "متاح التصوير ١٥ دقيقة"

٩.٣٠ م مؤتمر مودرن فيوتشر باستاد القاهرة 

١٠ م تدريب مودرن فيوتشر على استاد القاهرة "متاح التصوير ١٥ دقيقة".

وتجدر الإشارة إلى أن نتيجة مباراة الذهاب، والتي أقيمت الأحد الماضي، على ستاد السلام، قد انتهت بريمونتادا مثيرة لصالح الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف.

ويلتقي الفائز من مواجهة مودرن فيوتشر والزمالك، مع الفائز من مواجهة الملعب المالي ودريمز، في دور نصف النهائي، علما بأن نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت لصالح بطل غانا بهدفين مقابل هدف أيضا.

ويتواجد ضمن صفوف الفريق الغاني، جون أنطوي، مهاجم الأهلي والإسماعيلي ومصر المقاصة وبيراميدز الأسبق.

وتقام مواجهتي ذهاب وإياب نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، يومي 21 و28 أبريل الجاري.

القنوات الناقلة لإياب الزمالك ومودرن فيوتشر بكأس الكونفيدرالية المرتقبة

تنقل مواجهة الإياب المرتقبة بين الزمالك ومودرن فيوتشر، بربع نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، المالك الحصري والرسمي للبطولة داخل منطقة الشرق الأوسط.

الزمالك الكونفيدرالية الأفريقية مودرن فيوتشر الترتيبات الإعلامية لمباراة الزمالك ومودرن فيوتشر الكونفيدرالية

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