البروفة الأخيرة قبل مواجهة أرسنال.. توخيل يؤكد غياب 5 لاعبين عن مواجهة هايدنهايم

أكد توماس توخيل المدير الفني لـ بايرن ميونخ أن فريقه يعاني من الغيابات قبل مواجهة هايدنهايم في الدوري الألماني.

ويستعد بايرن ميونخ لمواجهة هايدنهايم في الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري الألماني.

وتُعد مباراة هايدنهايم الأخيرة للفريق البافاري قبل مواجهة أرسنال الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "توخيل، كومان، ساني، بافلوفيتش، نصير مزراوي.. نمنح أيا من اللاعبين الخمسة راحة من أجل مواجهة أرسنال. لن يشاركوا غدا لأنهم ليسوا في كامل لياقتهم، لذلك هناك أيضا شكوك بشأن الاستعانة بهم يوم الثلاثاء المقبل. ليس هناك ميل، كل دقيقة لها أهميتها".

وأردف: "ينبغي علينا تعويض خسارتنا في اللقاء الماضي أمام دورتموند وذلك في أول رحلة نقوم بها على الإطلاق إلى هايدنهايم قبل البدء في التفكير في مواجهة أرسنال".

وأردف: "غدا، ستكون مباراة كلاسيكية، أمام قاعدة جماهيرية متحمسة ستدعم الفريق المضيف. لدينا أيضا مباراة كبيرة مقبلة بعد ذلك، نركز عليها أيضا، لكن لا يمكننا تجاوز لقاء هايدنهايم".

واستطرد: "الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هو الفرصة الحقيقية الوحيدة المتبقية لتجنب خروج بايرن بلا ألقاب.. هناك هدف واحد، وهو الذهاب إلى ملعب ويمبلي" لخوض المباراة النهائية، من الضروري إخضاع كل شيء لتحقيق هذا الهدف".

واختتم: "بشكل عام الموسم محبط وغير مرض، لست سعيدا حقًا بنفسي وبالطريقة التي لعبنا بها للأسف ضد دورتموند مرة أخرى. اعتقدت أننا تجاوزنا الأمر ولن نتراجع". يذكر أنه من المقرر أن يرحل توخيل عن تدريب بايرن هذا الصيف.