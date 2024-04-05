طلب إحاطة بـ"النواب" حول رفع رسوم كارنيه التأمين الصحى للطلاب

أعلن السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، عن رفضه الخطاب الذي أرسلته الهيئة العامة للتأمين الصحي إلى جميع مديريات التربية والتعليم في مختلف محافظات الجمهورية، بشأن رفع رسوم استخراج كارنيه التأمين الصحي لطلبة المدارس للعام الدراسي المقبل 2024/ 2025، حيث تم تحديد رسوم استخراج الكارنيه بمبلغ 10 جنيهات بدلاً من 1 جنيه.

وطالب "شمس الدين"، في طلب إحاطة قدمه إلى رئيس مجلس النواب، بضرورة إعادة النظر في هذا القرار وتحديد رسوم استخراج كارنيه التأمين الصحي لطلبة المدارس بمبلغ 5 جنيهات بدلاً من 10 جنيهات، واقترح أن تتحمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 5 جنيهات من المصروفات المدرسية التي يتحملها الطلاب سنويًا.

كما طالب النائب شمس الدين، وزارة التربية والتعليم ووزارة التضامن الاجتماعي بإعداد دراسة حول طلبة المدارس من ذوي الدخل المحدود لتحمل تكاليف المصروفات الدراسية ورسوم استخراج كارنيه التأمين الصحي، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من الأسر التي تفتقر إلى القدرة على تحمل هذه التكاليف.