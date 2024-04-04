الجمعة 05 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

محمد السيد عيد لـ"الشاهد": حسن الصباح نموذج اقتدى به "الإخوان"

محمد السيد عيد
محمد السيد عيد

قال محمد السيد عيد، الكاتب والسيناريست، إن "حسن الصباح" هو النموذج الذي يقتدي به الجماعات الإرهابية في الوقت الحالي وكلهم يسيرون على ذلك الكتالوج الخاص به.

وأضاف خلال حوارها مع برنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" بعنوان "الإخوان- الحشاشين": "ولما كتبت كان قصدي أكشف ده وربنا هو اللي حدد التوقيت لعرض مسلسل "الإمام الغزالي".

وعن رد الفعل للجماعة الإخوانية عن عرض مسلسل "الإمام الغزالي"، تابع: "محدش تعرضله بخير ولا شر منهم، في الفترة دي رمضان 2012 كان مر 100 يوم على حكم الإخوان وكانت الناس بدأت تسأل عن إنجازاتهم فكانوا انشغلوا عنه نظرا للأمور السياسية".

وواصل: "الخيوط الأساسية لنسج الشخصية وملامحها، ورسمها، أكد أنه كان يراه أنه رجل برجماتي وشخصية خبيثة، وكان مثقفا ثقافة واسعة وكان عنده علم جيد لكن كيف يوظف ذلك العلم وهو كان يوظفه لصالح مصالحه الشخصية ويستغل الدين لإقامة دولة".

واستطرد: "كنت مركز على هذه النقطة، أفكاره كانت بعيدة عن الإسلام تماما، مسألة اعرف إمامك وإسقاط التكاليف أظهرته  من خلال المسلسل، وأظهرت العنف بتاعه وممكن يتصل مع الصليبيين في سبيل هدفه".

كنت مركز على كشفه ومكنتش بقول أفكاره وبس كنت بكشفه أكتر من خلال الغزالي، وعملت شخصية تانية كشفته بقوة، ابتكرتها اسمها "علي"، وكان زميلا للغزالي ويحقد عليه، في الوقت الذي لمع فيه نجم الأخير، الأمر الذي اضطره للانضمام إلى "الباطنية"، لكن بعد شوية اكتشف البلاوي بتاعتهم ولما خلف قرر يتحول من تلك الأفكار، بعد إنجاب طفله لرفضه أن ينشأ وسط كل تلك الأفكار الملوثة".

برنامج "الشاهد" 

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال. 
 

حسن الصباح الجماعات الإرهابية محمد السيد عيد الشاهد برنامج الشاهد

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