دخول 220 شاحنة مساعدات لغزة.. آخر تطورات الأوضاع بمعبر رفح

كشف محمد أبو عيطة، مراسل إكسترا نيوز، آخر مستجدات الأوضاع من معبر رفح، ودخول الاحتياجات الإنسانية والإغاثية لغزة.

وقال “أبو عيطة” خلال مداخلة هاتفية لـ"إكسترا نيوز" اليوم الخميس، إن الجهود المصرية لم تتوقف منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي راح ضحيتها أكثر من 33 ألف شهيد وأصيب ما يزيد عن 75 ألف شخص حتى الآن.

وأضاف: "منذ الصباح نتابع التسهيلات التي تقدم هنا من معبر رفح لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، أكثر من 220 شاحنة حتى الآن تمكنوا من العبور ومنهم من اتجه إلى منفذ كرم أبو سالم ومنهم من توجه إلى منفذ العوجة".

وتابع: "الشاحنات تتضمن نحو 128 شاحنا فقط من المعونات التي تمكنت من الوصول إلى قطاع غزة، وإن كانت لا تكفي بشكل كامل، ولكن هذا يخضع لعملية العرقلة من الجانب الإسرائيلي الذي يعرقل وصول الشاحنات إلى قطاع غزة".