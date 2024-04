مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 25.. الشرطة تلقى القبض على فاروق

مسلسلات رمضان 2024..

شهدت أحداث الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل بيت الرفاعي الذي يعرض عبر قناة ON ومنصة “واتش إت” من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، قيام يحيي بتحرير محضر بقسم الشرطة ضد فاروق.

كما شهدت الحلقة اصطحاب قوة من الشرطة لفاروق من منزله.

كما شهدت الحلقة طلب يحيي من رقية مغادرة منزل فاروق والعودة معه إلا أنها ترفض.

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 24

تضمنت الحلقة 24 من مسلسل بيت الرفاعي العديد من الاحداث الشيقة والمثيرة، حيث ذهب “ياسين” إلى المطار للسفر إلى الخارج، وجاءت طليقته وطفلته “حبيبة” لتوديعه، ولكن تفاجئت طليقته “هند” بارتباطه بسامية وعلى الفور انفعلت هند على ياسين وأخبرته أنها انفصلت عن زوجها لتعود له، ولكنه أخبرها بأنه لم يطلب منها هذا ولكنها هددته وأخبرته أنها لن تسافر إليه هي أو ابنتها، وأنه لن يتمكن مرة أخرى من رؤية ابنته، ولهذا السبب تراجع ياسين عن السفر وعاد إلى المنزل.

قرر يحيى تامر نبيل، فتح مكتب محاماه رسميًا، وفى نفس الوقت، يقرر ياسين التخلص من فاروق ويخبر يحيى وسعيد “محمد لطفى” وجمالات “رحاب الجمل” وسامية “ميرنا جميل”، بقراره حيث إنه بعد تفكير وجد أنه الحل الوحيد لديه بعدما أغلقت كل الأبواب في وجهه وأصبح أمامه إما قتل فاروق أو الهروب، وطالما ابنته لن تسافر فهو لن يترك البلد.

مسلسل بيت الرفاعي مواعيد وقنوات عرض الحلقة الخامسة والعشرون

يعرض مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 24، بطولة النجم أمير كرارة على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي يتسم بالساسبنس والغموض ومليء بالاحداث الغير متوقعة المفاجآت التي تغير مجرى الأحداث، وتدور قصته حول الانتقام بين افراد عائلة الرفاعي وتحديدا “ياسين” أمير كرارة، و“فاروق” احمد رزق، وهما أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي بطولة كل من أمير كرارة، وأحمد رزق، وسيد رجب، وميرنا جميل، ومحمد لطفي، وتامر نبيل، وصفاء الطوخي، وملك قورة، ورحاب الجمل، وإيناس كامل، وعايدة رياض، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد عبد الله، وشادي جميل، وهشام حسين، وأحمد علي، والطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، وعلي الشامل، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.