صلاح عبدالله يكشف لـ"حبر سرى" كواليس تعرضه للنصب على يد شخص قريب منه

كشف الفنان صلاح عبدالله عن تعرضه للنصب من أحد الأشخاص، معبرًا: "مرة في حد نصب عليا ومكنتش متوقع أنه يعمل كدا وسلمت أمري لله".

النصب على صلاح عبدالله

وأكد الفنان صلاح عبد الله، خلال لقائه ببرنامج حبر سري مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر فضائية القاهرة والناس: "عدت سنين طويلة وفجأة قريت خبر وفاة الراجل إللي نصب عليا، وقضيت ليلة ميعلمش بيها غير ربنا، بعدها قعدت أكلم ربنا أنه منصبش عليا ولا حاجة وإن أنا فهمته غلط يعني استلف مني والظروف مساعدتوش أنه يرجع".

آخر أعمال صلاح عبدالله

جدير بالذكر أن آخر أعمال صلاح عبدالله مسلسل العتاولة، بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة، زينة، ومي كساب، وحنان يوسف، وصلاح عبدالله، وسامي مغاوري، وميمي جمال، وغيرهم، ومن تأليف هشام هلال، ومن إخراج أحمد خالد موسى.