صلاح عبدالله لـ"حبر سرى": أرفض ارتداء بناتى للنقاب لأنه ليس زيًا إسلاميًا

قال الفنان صلاح عبدالله، إنه حتى الآن لا يحب ارتداء المرأة للنقاب، معبرًا: "أنا عارف إن ده هيعملي مشاكل مع المتعصبين، ممكن بعد كدا أتراجع لكن لغاية اللحظة دي أنا مقتنع بفكرتي".

وأكد الفنان صلاح عبدالله، خلال لقائه ببرنامج حبر سري مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر فضائية القاهرة والناس: "يعني إيه مقدرش أميز راجل عن ست، ليه لما الكهربا تقطع وألاقي حد اتخض لأنه كتلة من السواد بسبب ارتداء النقاب، الحكاية دي بتعمل حساسية عند بعض الناس وهيشتموني بس دا لغاية دلوقتي قناعتي".

وتابع: "النقاب مش زي إسلامي والله أعلم، وصعب عليا أن بنت من بناتي تيجي تقولي أنا عايزة ألبس الحجاب وهرفض ولو عملت اللي في دماغها هتبقى مشكلة، هحاول أقنعها وأقولها اتحجبي ولكن أرفض النقاب، أنا بناتي محتشمين وملتزمين ولكن أنا مش مربيهم على فكرة النقاب".

آخر أعمال صلاح عبدالله

الجدير بالذكر أن آخر أعمال صلاح عبدالله مسلسل عتبات البهجة الذي تم عرضه ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024 ويشارك في بطولته كل من: يحيى الفخراني، جومانا مراد، صفاء الطوخي، صلاح عبدالله، هنادي مهنا، عنبة، صفاء الطوخي، سماء إبراهيم، هشام إسماعيل، خالد شباط، وفاء صادق، حازم إيهاب، محسن منصور، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، وغيرهم، ويأتي مسلسل عتبات البهجة رؤية تليفزيونية وإشراف درامي لمدحت العدل، وإخراج مجدي أبوعميرة.

تدور أحداث مسلسل عتبات البهجة في إطار اجتماعي حول الفجوة بين الأجيال وانفتاح المجتمع على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال عدة قصص في عائلة بهجت الذي يجسد شخصيته الفنان يحيى الفخراني.