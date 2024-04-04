أبوعاصى لـ"أبواب القرآن": هناك مشايخ يسمعون أم كلثوم ولا يقولون ذلك

تحدث الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، عن الشيوخ التي تحب سماع الموسيقى لكن تتحرج في قول ذلك.

وأضاف "أبوعاصي" خلال حديثه لبرنامج "أبواب القرآن" تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناتي "الحياة" و"إكسترا نيوز" أنه لا قيمة للإنسان إذا كان يعيش بوجهين.

وتابع: "هناك شيوخ تسمع أم كلثوم جدًا، لكن لا يتكلمون أمام الناس ويقولك متقولش، لكن أنت شيء تعتقد أنه حلال وجائز لماذا تستحي منه ولماذا تداريه".

واستكمل: "لازم تغير ثقافة المجتمع صحيح ستقابل بالشتم والنقد لكن كل ده أمام رأيك وأنك تعلن عما بداخلك لا يساوي شيئًا".