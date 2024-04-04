الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

مدحت الكمار: تنصيب الرئيس لفترة رئاسية جديدة سيدفع بالبلاد لمرحلة تنموية غير مسبوقة

النائب مدحت الكمار
النائب مدحت الكمار

قال النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، إن تنصيب الرئيس عبد  الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، فيه انطلاقة بالوطن إلى آفاق أرحب من التنمية والبناء واستكمال مشاريع وجهود الجمهورية الجديدة، مضيفا الوطن بدأ مشوار للتنمية المتكاملة بقيادة السيسي وهو ما سيتم استكماله الفترة الرئاسية الحالية.

حجم المشاريع التي تمت على أرض الوطن يؤكد ان مصر تعيش تجربة تنموية رائدة 

وأشار الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، أن حجم المشاريع التي تمت على أرض الوطن، يؤكد ان مصر تعيش تجربة تنموية رائدة بقيادة الرئيس السيسي وهو ما انعكست على مختلف المجالات، مشيرا إلى أن مصر وقفت على قدميها ثانية مع السيسي وهذا ما عكس ما مرت به العديد من  الدول العربية بعد 2011.

مسيرة الرئيس السيسي حافلة بالإنجازات التي غيرت وجه الحياة في مصر

ولفت عضو مجلس النواب، أن مسيرة الرئيس السيسي حافلة بالإنجازات التي يصعب حصرها، والتي غيرت وجه الحياة في مصر، بعدما نجح في إعادة الحياة إلى جميع القطاعات، وإحداث طفرة تنموية في جميع المناطق الجغرافية وبناء مصر الحديثة، وعبور تحديات كبيرة كادت أن تعصف بهذا الوطن لولا وجود قيادة حكيمة وواعية وقادرة على التعامل مع الأزمات بشجاعة وثقة في قوة وقدرة المصريين في عبور أي تحديات والخروج منها أقوى، مثلما هو الحال في حضوره وقيادته.

واختتم النائب مدحت الكمار، إنه يتوقع فترة رئاسية جديدة مليئة بالأمل والتحدي والعمل، وتعود بالخير على المصريين واستكمال حياة كريمة وتكافل وكرامة وغيرهما.

الرئيس السيسي النائب مدحت الكمار الولاية الجديدة للرئيس السيسي الجمهورية الجديدة التنمية والبناء أداء اليمين الدستورية لولاية ثالثة

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يهنئ السيسى بمناسبة أداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة

الأكثر قراءة

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

تعاقد الأهلي مع بلعيد.. كولر يُشيد والخطيب يرفض مقترح "الشرط الجزائي"

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

وزارة العمل: "أحد إجازة عيد الفطر" للقطاع الخاص "من الرصيد"

انهيار منزل في المنوفية.. وصاحبه يناشد المحافظ إعادة بنائه: لدي 4 أبناء

السكر متوفر فى جميع منافذ "التموين".. والكيلو بـ27 جنيهًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

وائل لطفي

عاصمة مصر

محمد العسيري

مليحة... ترنيمة أصحاب الأرض

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى