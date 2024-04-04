العوضى يحاول التهجم على رياض الخولى وأصدقائه يصلون بالوقت المناسب.. أحداث الحلقة 24 من "حق عرب"

حمل عرب السويركي والذي يجسد دوره الفنان أحمد العوضي سكينة وحاول التهجم على منزل المعلم عبد ربه فور علمه بزواج خطيبته حنان الغرباوي من المعلم.

مسلسل حق عرب

وبآخر لحظة تمكن أصدقائه من الإلحاق به قبل دخوله منزل المعلم، وقاموا باصطحابه عنوة لمنزل والدته قائلين: "احمد ربنا أن محدش من رجالة عبد ربه شافك وأنت داخل البيت ومعاك السكينة كانوا قتلوك".

مسلسل حق عرب

ويرد عليهم قائلا: "خلاص أنا الدنيا أدتني ظهرها، ومبقتش عاوز حاجة من حد، وعرب السويركي خلاص مش راجع أنا اتهديت وصحتي راحت".

مسلسل حق عرب

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجهه "عرب السويركي" أحمد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.