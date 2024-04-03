اخترت الباز لمحاورتى.. الفقى فى "صالون الأربعاء" للحديث عن مستقبل العالم العربى | صور

بدأت، مساء الأربعاء، فعاليات صالون الأربعاء الثقافي، الذي تعقده دار الأوبرا، برئاسة د. لمياء زايد، كل أربعاء.

وجاء صالون الأربعاء الثقافي بعنوان "العالم العربي إلى أين" في إطار خطط الثقافة المصرية الهادفة إلى التنوير، بحضور د.مصطفى الفقي، المدير السابق لمكتبة الإسكندرية ويحاوره الكاتب الصحفي والإعلامي د. محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور”.

وقال الإعلامي محمد الباز إن الدكتور مصطفي الفقي أحد الرايات الثقافية الفكرية الكبرى ممَن تعلم منهم الكثير من خبرته ومشواره، لافتًا إلى أن الصالون الثقافي للأوبرا يعبّر عن درجة كبيرة من الوعي الفكري والثقافي، مشيرًا إلى أنه قد تكون هناك حالة من عدم الفهم، خاصة أن الناس تقيس الراهن بالقواعد القديمة للعبة السياسية.

من جهته، أعرب د. مصطفي الفقي عن اعتزازه بوجوده داخل الأوبرا أحد معاقل الفكر والتنوير في مصر: "مصر كما تعلمون هى رائدة في مجالات الثقافة والعلوم، فهى دولة مصدّرة لأغلى سلعة في العالم وهى الثقافة، والوحيدة التي يوجد علم باسمها الايبتولجي".

وتابع الفقي: "عندما سألوني مَن تفضّل أن يكون محاورك؛ قلت محمد الباز لأنه الأقرب إلى فهم شخصيتي".

ود. مصطفى الفقي، أكاديمي وسياسي ودبلوماسي، تولى منصب المدير السابق لمكتبة الإسكندرية وذلك خلال الفترة من 2017 إلى 2022، كما شغل الفقي منصب سفير مصر لدى النمسا؛ وغيرها من الدول، كما كان الممثل الدائم لمصر لدى جامعة الدول العربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأصدَر الفقى أكثر من 40 كتابًا وحصل على عدد من الجوائز منها جائزة النيل العليا في العلوم الاجتماعية في العام 2010، وجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام 2003 وغيرها.