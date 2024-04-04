إسبانيا: رد إسرائيل على قتل عمال الإغاثة "غير مقبول"

وصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز رد إسرائيل على الغارات التي أسفرت عن مقتل العديد من عمال الإغاثة في غزة بأنه "غير مقبول وغير كاف".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن السلطات الإسرائيلية تجري تحقيقًا شاملًا في الحادث الذي قال إن القوات الإسرائيلية قامت "عن غير قصد" بضرب "أبرياء في قطاع غزة".

إسبانيا حريصة على مزيد من التفاصيل حول سبب التفجير

وفي حديثه في مؤتمر صحفي في الدوحة، يوم الأربعاء، قال سانشيز إن الدول حريصة على الحصول على مزيد من التفاصيل حول "سبب التفجير"؛ لأن "حكومة إسرائيل كانت على علم بعمل ومسار هذه المنظمة غير الحكومية في غزة".

وأضاف سانشير: "أعتقد أن هذا التفسير الإسرائيلي غير مقبول على الإطلاق وغير كاف، وما نتوقعه هو تفسير أكثر تصميمًا وتفصيلًا حول ما حدث، ومن هناك سنقرر ما هي الإجراءات التي سنتخذها فيما يتعلق بحكومة رئيس الوزراء نتنياهو".

وكانت إسبانيا واحدة من أشد المنتقدين للحرب الإسرائيلية في غزة، حيث دعا سانشيز إسرائيل مرارًا وتكرارًا إلى الموافقة على وقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها إلى القطاع.

وفي سياق متصل، أجرت الولايات المتحدة عدة محادثات مع منظمات الإغاثة الإنسانية التي قالت إنها تشعر بالقلق إزاء الغارة الإسرائيلية على عمال المطبخ المركزي العالمي، وفقًا لوزارة الخارجية، ولقد قُتل 200 من عمال الإغاثة، لذا فإن الحقيقة المحزنة للغاية هي أن العمال الذين يقومون بهذا العمل المهم يدركون المخاطر لأنهم يعيشون معهم كل يوم، ويضعون حياتهم على المحك من أجل إنقاذهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميللر في مؤتمر صحفي: "نقدم المساعدات الإنسانية".

وقال ميلر إن منظمات الإغاثة قالت إنها تريد من الحكومة الإسرائيلية "أن تفعل ما هو أفضل"، وأن الولايات المتحدة دفعت الحكومة الإسرائيلية إلى القيام بذلك.