الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز

محافظات

سعودي: نجحنا في جمع محافظات الصعيد تحت مظلة التحالف الوطني

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات بمحافظة سوهاج

قال محمود سعودي، ممثل قطاع الصعيد لصناع الحياة، متطوع بالتحالف الوطني بدأنا فكرة جديدة عملنا عليها منذ فترة؛ وهي أننا نجمع الصعايدة في مكان واحد، وبالفعل تحت شعار "سفرتنا دايمة" صناع الحياة، وتحت إدارة التحالف الوطني، بدأنا الفكرة وكملناها في أكثر من 8 محافظات من جنوب صعيد مصر ووسط صعيد مصر،  مشيرًا إلى أنه بدأ تجمع المتطوعين على فكره العيله وأن رؤيتنا واحدة وكيان واحد، مضيفا أنه في رمضان نعمل على الوجبات الساخنة، وكصناع الحياة فنعمل في عدة مجالات منها الوجبات ووصلات المياه وبنك الكسوه، حيث يتم تقديم كل هذه المساعدات للأسر بعد البحث عنها ومعرفة ما اذا كانت الأسر مستحقة أم لا، ومن ثم يتم توصيل الأمانة عن طريق فريقنا" وكان هذا تكليل لما فعله فريق التحالف الوطني في محافظات الصعيد. 
 

في السياق، نظم التحالف الوطني بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة مصر إفطارًا جماعيًا تحت شعار "لمة الصعايدة" لـ700 متطوع من محافظات صعيد مصر (بني سويف - المنيا -أسيوط - سوهاج -قنا - الأقصر - أسوان).

وتعد الفعالية ختامًا لأعمال متطوعي صناع الحياة في شهر رمضان، حيث تواجد للمؤسسة 17 مطبخًا في محافظات الصعيد لطبخ وتعبئة وتوزيع وجبات الإفطار على المستفديين بالمحافظات السبع.

واستهدف التحالف الوطني، إنتاج 350 ألف وجبة من 33 مطبخًا في 17 محافظة، بجانب تسليم الكراتين الغذائية لـ200 ألف مستفيد في جميع المحافظات.

ولم تكتف المؤسسة خلال الشهر الكريم بتوزيع الوجبات الساخنة والكراتين الغذائية، حيث تشمل المساعدات خلال شهر رمضان استفادة 5000 أسرة من كسوة رمضان والعيد.

كما تشمل أنشطة المؤسسة خلال شهر رمضان مساعدات طبية ومشروعات صغيرة بجانب عمل 3000 جلسة غسيل كلوي لأكثر من 164 مريضًا.

قطاع الصعيد فكرة جديدة سفرتنا دايمة التحالف المتطوعين

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