الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

أول رد من البيت الأبيض على قتل عمال "مطبخ الإغاثة" فى غزة

استهداف سيارة عمال
استهداف سيارة عمال الإغاثة

بعدما أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن بيانًا أعرب فيه عن الإحباط والغضب إزاء مقتل 7 من عمال الإغاثة في المطبخ المركزي العالمي في غارة جوية إسرائيلية على غزة، كررت الإدارة الأمريكية دعمها للحرب الإسرائيلية ضد حماس في حين حذرت أيضًا من أن إسرائيل لا تفعل ذلك ويكفي لحماية المدنيين في القطاع الفلسطيني.

استمرار الحرب لكن بشكل مختلف

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أمين عام حلف الناتو: ندين استهداف عمال الإغاثة فى قطاع غزة

وقال بيان للبيت الأبيض: "نريد أن نرى إسرائيل تفعل الأشياء بشكل مختلف بما يمنع سقوط ضحايا من المدنيين".

 وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: «كانت تلك محادثة مستمرة أجريناها معهم منذ عدة أشهر، من حيث كونها أكثر دقة، وأكثر استهدافًا وحذرًا».

وتأتي تعليقات كيربي بعد مقتل العمال الذين كانوا يحاولون توصيل الطعام إلى المدنيين الذين يتضورون جوعًا في الجيب المحاصر - بما في ذلك مواطن أمريكي كندي مزدوج - الأمر الذي رفع الإحباط لدى بايدن وكبار مسئوليه إلى مستوى جديد، وهو إدارة رفيعة المستوى، حسبما قال مسئول لشبكة سي.إن.إن.

وعندما سأله إم جي لي من شبكة CNN حول ما إذا كان البيت الأبيض لا يزال يدعم الطريقة التي تتبعها إسرائيل في الحرب، قال كيربي "إن الإدارة كانت واضحة وعلنية بشأن اعتراضاتها، لكنها لن تذهب إلى حد سحب دعمها وأريد أن أوضح أنه في حين أننا نختلف مع الجوانب المتعلقة بكيفية إجراء العمليات، خاصة مثل القول بصراحة تامة، علنًا إننا لا نؤيد عملية برية في رفح، فإننا أيضًا نواصل الاعتقاد ونواصل العمل".

غزة الحرب المطبخ المركزي العالمي الإحباط إدارة الغضب

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