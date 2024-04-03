"كهرباء الإسكندرية": وقف جميع أعمال الصيانات خلال عيد الفطر المبارك

كشف المهندس إيهاب الفقي، رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، عن الاستعدادات التي قامت بها الشركة خلال أيام عيد الفطر المبارك في نطاق عمل الشركة بمحافظة الإسكندرية.

وقال الفقي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن شركة كهرباء الإسكندرية قامت بمراجعة تجهيزات جميع الفروع الفنية والتي تبلغ 22 فرعا، واستدعاء كافة الدرجات وتكثيف أعمال الوردية والتأكد من تمام جاهزية فرق إصلاح الأعطال على مدار الثلاث ورادى وجميع الفرق مجهزة بوسائل النقل والمعدات والمهمات اللازمة للإصلاح ودوائر التليفون المغلقة لسرعة التحرك وإصلاح الأعطال - هذا بالإضافة إلى توفير فرق الطوارئ الخاصة بوحدات الديزل والمتواجدة على مدار 24 ساعة، لسرعة التحرك بالديزل وتركيبها في حالة أي طارئ بواقع 30 ديزل بقدرات مختلفة.

أضاف أنه تم تكليف مديري العموم ومديري الإدارات بالتواجد في إداراتهم بالوردية المسائية للتدخل السريع في حالات الطوارئ لسرعة تحديد وإصلاح الأعطال والحفاظ على استمرارية التغذية.

كما تم وضع خطة لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي عن المساجد الكبرى وأماكن الاحتفالات الدينية، مع وقف جميع أعمال الصيانات أثناء عيد الفطر المبارك وقصر المناورات على مناورات الفصل، وتوصيل أعمال الصيانات الطارئة فقط.

وأشار الفقي إلى أنه يتم اجراء مناورات موازنة الأحمال على جميع مغذيات شبكة الجهد المتوسط، وذلك بعمل الفتحات المثالية التي تضمن تأمين التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرارها والاستعداد لمواجهة زيادة الأحمال المحتملة أثناء عيد الفطر المبارك.

ويجري اتخاذ كل الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع أو الحد من التداعيات المترتبة عن انقطاع التيار الكهربائي والتأكد من سلامة السيارات والسلالم الهيدروليكية التي تستخدم في إصلاح الأعطال والصيانة.

وأكد الفقي على قيام قطاع التفتيش الفني بالشركة بالمرور على مهمات الشبكة الكهربية وفي حالة وجود أي ملاحظات، ويتم تلافيها أولاً بأول بمعرفة الإدارات الفنية المختصة، تم عمل صيانة شاملة لجميع وحدات الديزل بمختلف قدراتها وذلك لتأمين المناطق الإستراتيجية والحيوية والمساجد وساحات الصلاة وكذلك تم توزيع ديزل الطوارئ على قطاعات الشبكات للدفع بها في حالة وجود أي أعطال جسيمة، تم إعادة توزيع ورادي صيانة وإصلاح الأعطال، بحيث يتم وضع وحدات متقدمة من فرق الإصلاح لسهولة التدخل وإصلاح الأعطال بدلاً من التأخر بسبب ازدحام الطرق ما يؤدي لطول فترة انقطاع التيار.

وجرى تحديد غرفة عمليات (دائمة) بالديوان العام بالشركة على مدار 24 ساعة مخصص لها التليفونات أرقام (٤٩٦٠٧٠٣ - ٣٩٢٣٩٠٥)، وتم مراجعة جميع المحطات والموزعات والمغذيات الرئيسية للشبكة من خلال 3 مراكز تحكم؛ ويتم متابعة الجهود بصفة مستمرة وسرعة الفصل والتوصيل لأي عطل، كما تم مراجعة علب الكابلات الأرضية والتأكد من إحكام غلقها لعدم وجود أي خطورة على أرواح المواطنين - مع عمل الضبطيات القضائية لحالات التعدي على الشبكة التي تظهر.

استطرد، أنه جرى زيادة معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022-2023 لمواجهة إرتفاع الأحمال المتوقعة وتغذية التوسعات الجديدة بالمدينة و لتدعيم الشبكة الكهربائية القائمة وتنويع مصادر التغذية، حيث تم تنفيذ 68 كم كابلات جهد متوسط، و22 كم كابلات جهد منخفض، و93 كم كابلات هوائية جهد منخفض - 47 محولا بقدرات مختلفة، و1 موزع.

وجرى مراجعة درجات الحرارة النقاط الربط بالحجرات والأكشاك باستخدام الكاميرات الحرارية، ويتم معالجة النقاط الساخنة أولاً بأول لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة بأشهر الصيف أو زيادة الأحمال المتوقعة خلال عيد الفطر المبارك، توجرى تنفيذ أعمال صيانة وقائية شاملة للمهمات الكهربية لتأمين السادة المواطنين ضد أى مخاطر قد يتعرضون لها حيث تم صيانة موصلات بطول 665 كم و117 موزعا، و4448 حجرة وكشك محولات، و11678 علبة توزيع جهد منخفض وشبكة هوائية جهد منخفض بطول 1268 كم.

اختتم بأنه جرى توفير خدمة الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، حيث يوجد مكاتب تلقي الأعطال Trouble Call بداخل جميع إدارات الشبكات كوسيلة لسرعة وصول البلاغات للإدارات المختصة بها، كما أنه يوجد نظام متكامل للربط بين مراكز التحكم الآلية ومركز تلقي البلاغات (Call Center) على الرقم الموحد (121) ومراكز تلقي الأعطال المراقبات Trouble Call لسهولة التنسيق والتعاون وسرعة إصلاح الأعطال.