الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بيراميدز يشارك مؤسسة "بنك الطعام" تعبئة كراتين رمضان (صور)

نجوم بيراميدز
نجوم بيراميدز

حرص نجوم بيراميدز على مشاركة مؤسسة بنك الطعام في تعبئة كراتين رمضان بالمواد الغدائية الجافة، لدعم الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية والصائمين في كل ربوع مصر.

واستقبل مساعد مدير إدارة التطوع والتدريب بمؤسسة بنك الطعام عمرو مصطفى، ممثلي فريق النادي فور وصولهم لمقر التعبئة بمؤسسة بنك الطعام، شارحًا لهم الآلية التي يتبعها بنك الطعام في تعبئة الكراتين قبل وصولها للمستحقين في كل محافظات مصر. 

وشرح مصطفى للفريق كيفية تعبئة كرتونة الطعام والتي تزن حوالي 13 كيلوجرام للكرتونة الواحدة، موضحا لهم أن المنتجات الغذائية التي يتم تعبئتها في الكرتونة تشمل أهم السلع الأساسية التي تحتاجها الأسرة المصرية خلال الشهر الكريم. 

أكد مصطفى أهمية المشاركة المجتمعية للكيانات الرياضية، في حملات التعبئة مشيرًا إلى أن نادي بيراميدز من أهم الأندية المصرية منذ ظهوره على الخريطة الرياضية المصرية، ودائما حريص على التعاون مع كل مؤسسات العمل المجتمعي.

من جانبه، أكد رئيس نادي بيراميدز، أهمية الدور المجتمعي الذي يقوم به بنك الطعام المصري في دعم الأسر الأكثر احتياجا، مؤكدًا على أن نادي بيراميدز دائما ما يضع مسئولياته المجتمعية علي رأس أولوياته وأن بنك الطعام سيحظى بدعم النادي ولاعبيه والعاملين به.

وأشاد الثنائي مروان حمدي وأسامة جلال، نجما نادي بيراميدز بالجو العام والود والتفاهم، خلال حضورهما لفاعليات التعبئة وقدما الشكر لمؤسسة بنك الطعام، على مجهوداتها في المساعدات الغذائية للأسر المستحقة خلال شهر رمضان.

نجوم بيراميدز
نجوم بيراميدز
نجوم بيراميدز
نجوم بيراميدز
نجوم بيراميدز
نجوم بيراميدز
نجوم بيراميدز
نجوم بيراميدز
نجوم بيراميدز
نجوم بيراميدز
نجوم بيراميدز
نجوم بيراميدز
بيراميدز مؤسسة بنك الطعام دعم الأسر الأكثر احتياجا كراتين رمضان نجوم بيراميدز

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