مستند.. "مكافحة المنشطات" تصدر بيانًا بعد تصريحات "علام" ضد لاعب بيراميدز

حرصت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، على الرد بشكل رسمي على تصريحات جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الذى أعلن مؤخرًا عن تعاطي لاعب بيراميدز للمنشطات دون الرجوع للمنظمة، وهو ما يخالف اللوائح والقوانين.

وحرص مسئولو المنظمة على إصدار بيان حاسم تم خلاله توضيح عدد من الحقائق وحذرت المنظمة من الحديث فيما يخص عملها دون الرجوع إليها حتى لا يتكرر نفس الخطأ مجددًا.

وجاء نص البيان كالتالي:

في إطار حرص المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو"، على توضيح الأمور المهمة أمام الجميع، وبعد ملاحظة انتشار حالة من الجدل والمعلومات المغلوطة بشأن ما يتعلق بقضايا مكافحة المنشطات، ومنعًا للاجتهادات غير الصحيحة المتداولة حاليًا، تؤكد المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات على عدد من النقاط الهامة علي النحو التالي:

أولًا: لا يجوز أن تصدر بيانات أو تعليقات على أي أحداث تخص مكافحة المنشطات أو استخدام الشعار الخاص بالمنظمة إلا من خلال المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، حتي لا تصدر بيانات خاطئة تتسبب في حدوث جدل وتضر بالرياضيين والرياضة المصرية، ومن يُخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة.

ثانيًا: لا تقوم المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بنشر أي تعليقات أو تصريحات أو نشر الإجراءات التي تقوم بها، وذلك طبقًا للمعيار الدولي للخصوصية والحفاظ علي سرية المعلومات (ISPPPI).

ثالثًا: من حق المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات وطبقًا للكود الدولي والمعايير الدولية أن تتواجد في جميع البطولات والمنافسات في جميع الرياضات، سواء كانت فردية أو جماعية لسحب عينات الكشف عن المنشطات، كما يحق للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات أن تسحب عينات من أي رياضي في الرياضات الفردية أو الجماعية في أي وقت وأي مكان خارج المنافسة دون إخطار مسبق (في المنزل- النادي- المعسكر- التدريب- .... إلخ) حسب الخطة الموضوعة من قبل المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات طبقًا للمعيار الدولي للاختبارات والتحريات (ISTI).