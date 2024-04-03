رسميًا.. البلجيكى "بريس" يقود منتخب الكاميرون خلفًا لسونج

أعلنت وزارة الرياضة الكاميرونية، رسميًا، عن تعيين البلجيكي مارك بريس مديرًا فنيًا لمنتخب الكاميرون، خلفًا للمدرب الوطني ريجوبيرت سونج.

وأوضحت وزارة الرياضة، في بيان رسمي، أن بريس سيعاونه في منصبه، كل من يواكيم مونونجا وجيانيس زيلوريس، بالإضافة إلى تعيين طاقم فني وطبي وإداري جديد.

وكان الاتحاد الكاميروني لكرة القدم قد قرر، في وقت سابق، عدم تجديد عقده مع ريجوبيرت سونج، والذي انتهى بنهاية فبراير الماضي، عقب النتائج المخيبة للآمال لمنتخب الكاميرون خلال كأس الأمم الإفريقية 2023 التي استضافتها كوت ديفوار.

وقاد سونج منتخب الكاميرون نحو تخطي دور المجموعات لأمم إفريقيا 2023، قبل أن يودع «الأسود غير المروضة» المنافسات من دور الستة عشر بعد الخسارة من المنتخب النيجيري، بهدف دون رد.

ويستعد منتخب الكاميرون لخوض غمار الجولتين الثالثة والرابعة من المجموعة الرابعة لتصفيات إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، عندما يلتقي كل من الرأس الأخضر وأنجولا، في يونيو المقبل.

واستهل المنتخب الكاميروني مشواره في التصفيات بالفوز على موريشيوس بثلاثية نظيفة، في الجولة الأولى، قبل أن يتعادل مع منتخب ليبيا، بهدف لكل منهما.

ويحتل الكاميرون صدارة مجموعته، برصيد 4 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على الرأس الأخضر، صاحب المركز الثاني.