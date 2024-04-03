"بقينا اتنين" الحلقة 8: رانيا يوسف تنفعل على سكرتيرة طليقها

توالت الأحداث الشيقة لـ مسلسل بقينا اتنين بطولة كلا من: شريف منير ورانيا يوسف وشهدت الحلقة السابعة العديد من الأحداث الشيقة والهامة.

أحداث الحلقة 8 من مسلسل بقينا اتنين



تدخل ياسمين الشركة منفعلة على السكرتيرة هند وسيف، بسبب عدم توقيع أدهم على العقود النهائية لاحدى التعاقدات المهمة، وتطلب من سيف أن يذهب له الفندق ويحصل على توقيعه، ثم يدخل زين إلى مكتب ياسمين ويبلغها أنه غاضب بسبب عدم ردها عليه، ويحاول استقطابها تجاهه، فتتحدث معه عن الأزمات المحيطة بها والحالة النفسية التي يعاني منها ابنها مروان.

مسلسل بقينا اتنين

يذهب سيف إلى أدهم في الفندق فيجده في حمام السباحة وقد رسم تاتو جديد وتغير تماما، فيطلب منه التوقيع على العقود، ثم يلتقي بشريف "طارق عبد العزيز" ويطلب منه الحصول على مايوه لينزل معهم حمام السباحة.

يظهر الفنان الراحل طارق عبدالعزيز في دور "شريف" ومعه أدهم، ويجلسا معا في حمام السباحة، ويدور بينهما حوار حول فكرة الزواج ورأي كلا منهما فيه.

مسلسل بقينا اتنين

تذهب ريم إلى الشركة فتقابل سيف "يوسف عثمان" وتبلغه أنه والدها يعاكس صديقاتها، وتطلب منه أن يتواجد مع والدها طول الوقت ولا يتركه لحظة واحدة، فيوافق سيف بعدما ابلغته أنها تحبه.

تدخل نادية إلى غرفة ابنتها ياسمين "رانيا يوسف" وتنفعل عليها بسبب ذهابها للشركة بدون وجود زوجها أدهم "شريف منير"، وتنفعل عليها ولكن تتمسك ياسمين بموقفها، خاصة أن أدهم يقضي وقته كاملا مع أصحابه متجاهلا الشركة والأولاد.

ريم تدخل غرفة مروان وتحاول إخراجه من حالة الاكتئاب خاصة بعد تركه التمارين وعدم الذهاب للنادي، ويبكي بسبب غضب والده منه، فتقنعه ريم أنه ليس سببا في انفصال والده ووالدته وأن الطلاق حدث قبل معرفة والده أنه يخدعه.

و تتلقى رين ابنة شريف منير مكالمة من أصدقائها يبلغوها أن والدها يقوم بمعاكستهم في احدى المطاعم، فتغضب بشدة وتبلغ والدتها، ولكنها ترد بأنه لا تصدق هذا الكلام، ثم تعرف أنه برفقته صديقه القديم "ياسر" الذي يجسده إدوارد، فتبدأ ياسمين تشك، خاصة أنها لا تحب ياسر إطلاقا.

و بدأت الحلقة الثامنة من مسلسل "بقينا اتنين" بمشهد يروي خلاله أدهم "شريف منير" للطبيب النفسي "نبيل على ماهر"، أنه بدأ يغير من نفسه ويفعل الأشياء التي يحبها برفقة أصدقائه القدامى، وأنه لا يفكر في العودة للمنزل ولا زوجته ياسمين "رانيا يوسف".

مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين موعد عرض الحلقة 8

تعرض الحلقة 8 من مسلسل بقينا اتنين مساء اليوم الثلاثاء.



مسلسل بقينا اتنين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثامنة

تعرض الحلقة 8 من مسلسل "بقينا اتنين" الثلاثاء عبر قنوات سي بي سي الفضائية في التوقيتات التالية:

قناة CBC DRAMA: البث الأول في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

قناة CBC العامة البث الأول في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة السادسة صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.

أبطال مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين يشارك في بطولته نخبة من نجوم الفن وهم كل من: