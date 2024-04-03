بقينا اتنين الحلقة 8.. شريف منير يعاكس أصدقاء ابنته

توالت الأحداث الشيقة لـ مسلسل بقينا اتنين بطولة كل من شريف منير ورانيا يوسف وشهدت الحلقة السابعة العديد من الأحداث الشيقة والهامة.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 8

تتلقى رين ابنة شريف منير مكاملة من أصدقائها يبلغوها أن والدها يقوم بمعاكستهم في إحدى المطاعم، فتغضب بشدة وتبلغ والدتها، ولكنها ترد بأنه لا تصدق هذا الكلام، ثم تعرف أنه برفقته صديقه القديم "ياسر" الذي يجسده إدوارد، فتبدأ ياسمين تشك، خاصة أنها لا تحب ياسر إطلاقا.

وبدأت الحلقة الثامنة من مسلسل "بقينا اتنين" بمشهد يروي خلاله أدهم "شريف منير" للطبيب النفسي "نبيل على ماهر"، أنه بدأ يغير من نفسه ويفعل الأشياء التي يحبها برفقة أصدقائه القدامى، وأنه لا يفكر في العودة للمنزل ولا زوجته ياسمين "رانيا يوسف".

مسلسل بقينا اتنين موعد عرض الحلقة 8

تعرض الحلقة 8 من مسلسل بقينا اتنين مساء اليوم الثلاثاء.



مسلسل بقينا اتنين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثامنة



تعرض الحلقة 8 من مسلسل "بقينا اتنين" الثلاثاء عبر قنوات سي بي سي الفضائية في التوقيتات التالية:

قناة CBC DRAMA: البث الأول في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

قناة CBC العامة البث الأول في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة السادسة صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.

أبطال مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين يشارك في بطولته نخبة من نجوم الفن وهم كل من: