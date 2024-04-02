عاجل|خناقة ستاربكس.. كواليس مثيرة فى مشاجرة فتيات التجمع (فيديو)

شهدت منطقة التجمع الخامس، مساء السبت الماضي، مشاجرة بين مجموعة من الفتيات داخل فرعستاربكس بالقاهرة الجديدة، وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو للمشاجرة.

وكشف مصدر أمني عن أن الواقعة نشبت داخل فرع ستاربكس بمول 5A، في التجمع الخامس، بين عدد من الطالبات، بسبب غيرة إحداهن من صديقتها.

وأوضح المصدر أن أحد الطلاب كان يجلس مع طالبتين، إحداهما تربطها به علاقة عاطفية، وبدأ الشاب في محادثة الفتاة الأخرى والمزاح معها، فأثار ذلك غضب صديقتها المرتبطة به، فسبت الأخيرة الطرفين، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة.