الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

عاجل|خناقة ستاربكس.. كواليس مثيرة فى مشاجرة فتيات التجمع (فيديو)

خناقة ستاربكس
خناقة ستاربكس

شهدت منطقة التجمع الخامس، مساء السبت الماضي، مشاجرة بين مجموعة من الفتيات داخل فرعستاربكس بالقاهرة الجديدة، وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو للمشاجرة.

وكشف مصدر أمني عن أن الواقعة نشبت داخل فرع ستاربكس بمول 5A، في التجمع الخامس، بين عدد من الطالبات، بسبب غيرة إحداهن من صديقتها.

وأوضح المصدر أن أحد الطلاب كان يجلس مع طالبتين، إحداهما تربطها به علاقة عاطفية، وبدأ الشاب في محادثة الفتاة الأخرى والمزاح معها، فأثار ذلك غضب صديقتها المرتبطة به، فسبت الأخيرة الطرفين، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة.

التجمع الخامس محل ستاربكس ع ستاربكس بمول 5A

مواد متعلقة

"حبيبها هزر مع صاحبتها".. مفاجأة في خناقة فتيات ستاربكس التجمع

الأكثر قراءة

عاجل|خناقة ستاربكس.. كواليس مثيرة فى مشاجرة فتيات التجمع (فيديو)

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

"نتنياهو" عن قتل موظفى المطبخ العالمى: غير مقصود

الحديقة المركزية فى العاصمة الإدارية الجديدة.. تحفة خضراء تُبهر العالم

استمرار حبس عاطل اغتصب معاقة ذهنيًا فى نهار رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إيران تحدد طبيعة الرد.. المنطقة على بركان من البارود

كريم السقا

عام الصناعة الوطنية وأداء اليمين الدستورية

وائل لطفي

النجاة من الفخ

ماجد حبته

الحكومة الفلسطينية الجديدة

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

كريم كمال

الرئيس.. وعد فأوفى

خالد حريب

الأردن.. مؤشر أول

لواء.حمدى البطران

الحشاشون.. والشدة المستنصرية

صور

الحياة تُبهر الجميع بأدائها الاستثنائي في دورة المتحدة الرمضانية

الحياة تُتوج بطلاً لدوري المتحدة.. عمرو الفقي يُسلم الكأس

خشوع يملأ القلوب وبكاء يروي الأرواح.. صلاة التراويح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

وحشية نتنياهو أمام العالم.. مقتل موظفى المطبخ العالمى يزيد من عزلة إسرائيل

وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ فى مطار رامون العسكرى قرب إيلات

أستراليا: استهداف عمال الإغاثة فى غزة غير مقبول على الإطلاق