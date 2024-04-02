الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانية عن خطاب الرئيس السيسي بعد حلف اليمين: يكشف مستقبل مصر الواعد

النائبة منال نصر
النائبة منال نصر

قالت النائبة منال نصر، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي للشعب بعد حلف اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، تاريخي ويكشف عن مستقبل مصر الواعد خلال ال 6 سنوات القادمة.

أضافت نصر، في تصريحات صحفية له، أن الفترة المقبلة لن يكون هناك أي خوف على الوطن من أية تحديات عالمية أو إقليمية في وجود الرئيس السيسي وحطته الحكيمة لإدارة الدولة واستكمال مسيرة البناء والتنمية.

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 طفرة غير مسبوقة في كل أركان الدولة

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي أحدث طفرة غير مسبوقة في كل أركان الدولة، وستشهد السنوات المقبلة المزيد من الإنجازات التي تدعم الاقتصاد الوطني وتضع مصر على رأس قائمة دول العالم المتقدم.

وأشارت النائبة منال نصر إلى أن الدولة المصرية ستبدأ من الغد مرحلة جني ثمار سنوات البناء والتمهيد لدولة قوية اقتصاديًا وسياسيًا وأمنيًا، خاصة بعد مجهودات الرئيس السيسي الذي أعاد مصر لمكانتها في المنطقة وأمام العالم أجمع، وقاد مسيرة من التنمية والبناء لا يُنكرها إلى جاحد.

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السيسي نهض بمصر إلى بر الأمان

وتابعت عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي نهض بمصر إلى بر الأمان، وأعاد إليها مكانتها وهيبتها بعد أن أنقذها من حكم جماعة الإخوان الإرهابية

وأضافت أن الرئيس السيسي منذ توليه مسئولية البلاد سعى إلى تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، وتدشين مشروعات قومية في جميع أنحاء الجمهورية، وتحسين حياة المواطن بكل القرى والمحافظات.

مشروعات قومية عملاقة غيرت وجه مصر

ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن الرئيس السيسي نجح في تشييد مشروعات قومية عملاقة غيرت وجه مصر وعملت على توفير فرص العمل ومواجهة البطالة، كما تمكنت القيادة السياسية من أن تعيد لمصر مكانتها الإقليمية والدولية التي تستحقها.

وأكدت أن المصريون يقفون خلف القيادة السياسية الحكيمة، ويدعمونها في كافة القرارات التي تتخذها، للنهوض بالوطن، والحفاظ على استقرار الدولة المصرية.

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