داكر عبداللاه: ولاية الرئيس السيسى الجديدة ستشهد نموًا فى كل القطاعات

قال المهندس داكر عبداللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قطاع العقارات والمقاولات شهد خلال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي طفرة هائلة ما كانت أن تتحقق لولا رؤية وعزيمة الرئيس عبدالفتاح السيسي الثاقبة، فقد شهدنا شرايين جديدة للحياة على أرض مصر من خلال الطرق التي تم إنشاؤها خلال الفترة الماضية، التي مهدت لإنشاء تجمعات سكنية وحضارية جديدة ومدن عمرانية أصبحت قبلة راغبي السكن والاستثمار سواء محليًا أو دوليًا.

وهنأ المهندس داكر عبداللاه، في تصريحات له اليوم، الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أدي اليمن الدستورية لفترة رئاسة جديدة من مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، مؤكدًا أن أنظار العالم اتجهت اليوم إلى العاصمة الإدارية لمتابعة حلف الرئيس اليمن الدستورية لولاية جديدة، وهذا بمثابة رسالة للعالم كله بما يتم على أرض مصر من مشروعات عمرانية وحضارية جديدة بمواصفات عالمية جعلتها قبلة المستثمرين العرب والأجانب، وجعل مصر تتقدم في مؤشر الدول الحضارية والمتميزة في البنية التحتية بشكل كبير، لتحتل مكانة متميزة جدًا.

وقال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد، في خطابه، على الاهتمام بالتطوير العقاري والعمراني، من خلال الاستمرار في بناء المدن الجديدة واستكمالها، ونحن ننتظر المزيد في فترة الرئاسة الجديدة لدعم ومساندة القطاع العقاري والمقاولات، وذلك من خلال تدبير الدولار لمستلزمات واحتياجات هذا القطاع الهام، وكذلك التوسع في منح القطاع المصرفي التمويلات اللازمة للمشروعات العقارية بمختلف أنشطتها سواء سكنية أو تجارية أو إدارية، وذلك بفائدة مناسبة سواء للعملاء أو المطورين.

وأكد أنه يتمنى مد فترة سداد الأراضي التي تقام عليها المشروعات العقارية وقيام البنوك بتمويل الوحدات العقارية تحت الإنشاء بضمان الوحدات نفسها، وكذلك اعتماد مبادرات تمويلية جديدة لتملك الوحدات السكنية بفائدة ميسرة، ووجود مزيد من الرقابة على مستلزمات هذه الصناعة المهمة، خاصة في عنصري الحديد والأسمنت وضرب الحلقات الوسيطة التي تغالي في الأسعار، رغم استقرار سعر الدولار والإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ بعد تدبير العملة اللازمة لذلك.