عاجل.. إجلاء المئات بعد انهيار أرضى فى كاليفورنيا الأمريكية

أجلى مئات الأشخاص، أمس الإثنين، بعد أن تسبب انهيار أرضي في انهيار أجزاء من الطريق السريع رقم 1 في ولاية كاليفورنيا، على الرغم من أن أجزاء من الطريق ظلت مغلقة.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن الأمطار الغزيرة التي هطلت بالقرب من جسر روك كريك – على بعد حوالي 17 ميلًا جنوب مونتيري بولاية كاليفورنيا – تسببت في سقوط قطع من أسفلت الطريق في المحيط بجانب الطريق المكون من حارتين.

وأكد متحدث باسم وزارة النقل في كاليفورنيا، المعروفة باسم كالترانس، لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن السبل قد تقطعت بما يقدر بنحو 1600 شخص في البداية نتيجة لما وصفه المسؤولون بالانزلاق.

وذكرت صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل، أن بعض سائقي السيارات أُجبروا على النوم في سياراتهم طوال الليل، أو الذهاب إلى الفنادق المحلية المفتوحة للزوار.