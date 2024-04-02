الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

عصام زكريا لـ"الشاهد": تحقيق الهوية الجماعية بين الناس إحدى وظائف الفن

الكاتب والناقد الفني
الكاتب والناقد الفني عصام زكريا

قال الكاتب والناقد الكبير عصام زكريا، إنه لم يعد لدينا فكرة الجمهور الواحد سواء في السينما أو الدراما.

وأضاف "زكريا" خلال حواره مع برنامج "الشاهد" مع د. محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" بعنوان "الإخوان- الحشاشين": "وإحنا صغيرين مكانش في غير قناتين في التليفزيون وبعدين أصبحوا 3 وكان يجي مسلسل الساعة 5 مصر كلها كانت بتتفرج عليه والعالم العربي كمان، ماكنش في الفضائيات الموجودة حاليًا".

وتابع: "كان في فكرة الذوق الواحد وكانت الدولة مع الطبقة الوسطى السائدة في المجتمع تفرض ذوقها، ممكن يكون في هوامش لكن في النهاية هناك ذوق رئيسي موحد".

واستكمل: "هذا ينتج عنه ثقافة جماعية قريبة من بعض أو موحدة وإحساس بالهوية وهذه إحدى وظائف الفن، لكن حدثت تغيرات كثيرة في العالم كله وليس في مصر فقط".

وأردف: "أصبح هناك جزر منعزلة طوال الوقت تعيش في مجموعات افتراضية مع بعضها، السوشيال ميديا زدات الاستقطاب والعزلة، لو طرحت أي فكرة على مواقع التواصل ستجد ضدها في نفس اللحظة".

كما أشار إلى أن كثرة منافذ العرض من لاب توب وتليفزيون وهواتف ومنصات، متابعًا: "لو دخلت بيت ستجد كل واحد يشاهد مسلسل في مكان غير الثاني" موضحًا أن قياس تأثير الدراما على الناس يحتاج إلى فهم طبيعة الجماهير الموجودة حاليًا.

ويقدم د. محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور”، الموسم السادس من برنامج "الشاهد"، يوميًا في الحادية عشرة مساءً.

برنامج الشاهد

برنامج "الشاهد" يُعد أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر. إعداد البرنامج من قبل هند مختار والبدري جلال.

عصام زكريا الناقد عصام زكريا الشاهد برنامج الشاهد الإخوان الحشاشين مسلسل الحشاشين

مواد متعلقة

عصام زكريا لـ"الشاهد": اختيار كريم عبد العزيز لبطولة "الحشاشين" ممتاز

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

حقيقة وفاة محامية داخل قسم شرطة ملوى بالمنيا

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 2-4-2024

مجلس المحافظين يتقدم باستقالته لرئيس الجمهورية قبل ساعات من حلف اليمين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إيران تحدد طبيعة الرد.. المنطقة على بركان من البارود

كريم السقا

عام الصناعة الوطنية وأداء اليمين الدستورية

وائل لطفي

النجاة من الفخ

ماجد حبته

الحكومة الفلسطينية الجديدة

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

كريم كمال

الرئيس.. وعد فأوفى

خالد حريب

الأردن.. مؤشر أول

لواء.حمدى البطران

الحشاشون.. والشدة المستنصرية

صور

احتفالات الحياة بالفوز بدورة المتحدة الرمضانية

نهائى دورى المتحدة.. عمرو الفقى يسلم الكأس للحياة

خشوع وبكاء.. صلاة التروايح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

"أكبرعملية اغتيال منذ سليمانى": من هو المسئول الإيرانى الذى قُتل فى دمشق؟

المسلسل الإسرائيلى الذى تخفيه نتفليكس: "لا نريد انتقادات بسبب الحرب"

القسام تستهدف قوة إسرائيليّة فى كمين مركب بقذيفة "الياسين 105"