عصام زكريا لـ"الشاهد": تحقيق الهوية الجماعية بين الناس إحدى وظائف الفن

قال الكاتب والناقد الكبير عصام زكريا، إنه لم يعد لدينا فكرة الجمهور الواحد سواء في السينما أو الدراما.

وأضاف "زكريا" خلال حواره مع برنامج "الشاهد" مع د. محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" بعنوان "الإخوان- الحشاشين": "وإحنا صغيرين مكانش في غير قناتين في التليفزيون وبعدين أصبحوا 3 وكان يجي مسلسل الساعة 5 مصر كلها كانت بتتفرج عليه والعالم العربي كمان، ماكنش في الفضائيات الموجودة حاليًا".

وتابع: "كان في فكرة الذوق الواحد وكانت الدولة مع الطبقة الوسطى السائدة في المجتمع تفرض ذوقها، ممكن يكون في هوامش لكن في النهاية هناك ذوق رئيسي موحد".

واستكمل: "هذا ينتج عنه ثقافة جماعية قريبة من بعض أو موحدة وإحساس بالهوية وهذه إحدى وظائف الفن، لكن حدثت تغيرات كثيرة في العالم كله وليس في مصر فقط".

وأردف: "أصبح هناك جزر منعزلة طوال الوقت تعيش في مجموعات افتراضية مع بعضها، السوشيال ميديا زدات الاستقطاب والعزلة، لو طرحت أي فكرة على مواقع التواصل ستجد ضدها في نفس اللحظة".

كما أشار إلى أن كثرة منافذ العرض من لاب توب وتليفزيون وهواتف ومنصات، متابعًا: "لو دخلت بيت ستجد كل واحد يشاهد مسلسل في مكان غير الثاني" موضحًا أن قياس تأثير الدراما على الناس يحتاج إلى فهم طبيعة الجماهير الموجودة حاليًا.

ويقدم د. محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور”، الموسم السادس من برنامج "الشاهد"، يوميًا في الحادية عشرة مساءً.

برنامج الشاهد

برنامج "الشاهد" يُعد أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر. إعداد البرنامج من قبل هند مختار والبدري جلال.