عصام زكريا لـ"الشاهد": اختيار كريم عبد العزيز لبطولة "الحشاشين" ممتاز

قال الكاتب والناقد الكبير عصام زكريا، إن التعامل مع النص في مسلسل الحشاشين كان جادًا وبه مجهود كبير جدًا.

وأضاف "زكريا"، خلال حواره مع برنامج "الشاهد" مع د. محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" بعنوان "الإخوان- الحشاشين": "اختيار الممثلين في معظمه هايل جدًا في المسلسل، المسلسل أحتاج ممثل عنده كاريزما، وفي ناس كانت شايفة إن اختيار كريم عبدالعزيز سلاح ذو حدين، لكن ده مهم في الدراما لكي تتعلق الناس بالعمل".

وتابع: "في أفلام البطل فيها سفاح، لكن بيكون الممثل كبير جدًا، واختيار كريم عبد العزيز ممتاز جدًا".

ويقدم د. محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، الموسم السادس من برنامج "الشاهد"، يوميًا في الحادية عشرة مساءً.

برنامج الشاهد

برنامج "الشاهد" يُعد أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر. إعداد البرنامج من قبل هند مختار والبدري جلال.