الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة الأردن

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، إلى أرض الوطن بعد زيارة الأردن ولقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين.

وكان الرئيس السيسي، وصل، في وقت سابق اليوم الإثنين، إلى العاصمة الأردنية عمان، وأجرى مباحثات مع الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار د. أحمد فهمي، بأن الزعيمين أشادا، خلال المباحثات، بالعلاقات التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين على جميع المستويات، مؤكدين الحرص المتبادل على تطوير هذه العلاقات الأخوية، وتعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات.