شيخ الأزهر: الابتلاء أفضل خيار للإنسان

قال الشيخ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن فهم الابتلاء يأتي من خلال التيقن بأن ما حدث هو أساس العدل، فالله لا يظلم عباده مثقال ذرة.

أجر الابتلاء



وأكد الطيب، خلال حلقة اليوم من برنامج "الإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن أشد الناس بلاءًا هم الأنبياء، حيث تم قتل بعض الأنبياء، ولهذا الابتلاء في الباطن إكراما شديدًا.

وأضاف في حديثه، أنه كلما كان الإنسان بعيدا عن الله سبحانه وتعالى كلما ابتعد عن الابتلاء، ولكن يكون حساب هذه الفئة عسيرا في الآخرة.

الصبر على الابتلاء

وأشار إلى أن البلاء ورد تحت عباءة العدل، والابتلاء هو أفضل خيار للإنسان، والابتلاء في صورته الظاهرية إهانة ولكنه في حقيقة الأمر منحة، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى "وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم".

وتابع: "الابتلاء فيه لمسة كرم خفية، فالابتلاء قد يكون طريق الوصول لمنازل عليا في الجنة".