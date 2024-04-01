حفل جوائز الدورة الثامنة من مسابقة آدم حنين للنحت للشباب

أقيم حفل توزيع جوائز الدورة الثامنة لمسابقة النحت للشباب التي تقيمها مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي بمركز الهناجر للفنون، والذي يوافق ذكرى ميلاد الفنان آدم حنين.

بدأت مراسم الاحتفال بفقرة موسيقية قدمتها عازفة الفلوت الفنانة الدكتورة رانيا يحيى عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، بمصاحبة كمال وهيب (كيبورد) وناصف نظمي (القانون) وهاني زين (إيقاع).

وتنوعت الفقرة بين معزوفات لأغاني أم كلثوم وسيد درويش وداليدا، واختتمت بأغنية "يا حبيبتي يا مصر" لشادية، ثم ألقى د. عصام درويش رئيس مجلس أمناء مؤسسة آدم حنين كلمته التي بدأها قائلا: أن يترك أثراً ويحفر بصمة يخلدها التاريخ، تلك هي أمنيات المبدع وتطلعاته.. وأن يفتح درباً لأجيال جديدة.. فهي أحلامه التي يستمدها من عطاء الفن الذي لا ينضب. هكذا كان وسيظل اسم الفنان الكبير آدم حنين.. الذي حفر بصمة بأعماله النحتية المتفردة، وفتح طريقاً أمام الأجيال الشابة، من خلال جائزته التي نحتفل اليوم بدورتها الثامنة.

هذه الدورة التي تحفل بالعديد من المنجزات اللافتة، سواء على مستوى عدد المتقدمين الذي بلغ 149 متقدما، بلغ التصفيات النهائية منهم 47 فناناً أو المشاركة من مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب بعض الدول العربية (المغرب والسعودية)، وهو ما يعني أن الجائزة أصبح لها متابعوها والمهتمون بالمشاركة فيها من مختلف المحافظات والدول العربية.

ووجه درويش التحية والشكر للفنان فاروق حسني لدعمه الدائم للمؤسسة، متمنيًا له الشفاء إثر وعكة صحية ألمت به وغيبته عن الحضور هذا العام.

كما وجه الشكر لأعضاء مجلس إدارة المؤسسة على ما بذلوه من جهد خلال العام الماضي؛ لاسترداد أعمال آدم حنين من مرسمه بباريس، والعمل على تجهيز متحفه الجديد بالزمالك الذي سيتم افتتاحه خلال الشهور القادمة.