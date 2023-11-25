السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تكريم الفائزين في مسابقة "آدم حنين" للرسم والنحت بالغربية

ناصر حسن، وكيل وزارة
ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية


كرم اليوم، ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية الطلاب الفائزين في مسابقة "آدم حنين" للرسم والنحت للعام الدراسي 2022 - 2023، بحضور الدكتور السيد العراقى، مدير عام الشئون التنفيذية، حيث فاز الطالب محمود ياسر محمود، بالجائزة الأولي، والطالب يوسف على سعيد، بالجائزة الأولي مكرر.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات  الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،و الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وأكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، أنه فى إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتعزيز القيم الإيجابية، والتركيز على المواهب الفنية، والاهتمام بالأجيال الناشئة من الشباب وتحفيزهم على الاهتمام بالفن والمساهمة في خلق جيل من المبدعين.

وقد قدم وكيل الوزارة شهادات التقدير للطالب يوسف على سعيد، والسيد دنيا، موجه عام التربية الفنية، وخالد حسن، الموجه العام السابق، وجميانة فرج، موجه أول التربية الفنية بغرب طنطا، ومحمود رمضان، كبير معلمين التربية الفنية

كما قدم التهنئة لأبنائه الطلاب الفائزين من مؤسسة "آدم حنين" للفن التشكيلي، وقدم التهنئة  لمدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، وموجه عام التربية الفنية، ومعلمي وموجهي التربية الفنية المشرفين على الطلاب، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.

أدم حنين للرسم والنحت المواهب الفنية والاهتمام بالأجيال خلق جيل من المبدعين موجه أول التربية الفنية الأستاذ الدكتور

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