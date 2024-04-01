الإثنين 01 أبريل 2024
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رياضة

ارتفاع عدد منتخبات البطولة الإفريقية للجودو بالقاهرة إلى 21 منتخبًا

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي

ارتفع عدد المنتخبات المقرر مشاركتها في منافسات البطولة الإفريقية للجودو المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والمقرر لها خلال الفترة من 24 وحتى 28 أبريل الجاري بالقاهرة، إلى 21 منتخبًا.

جاءت أسماء المنتخبات التي أكدت المشاركة حتى الآن كالتالي:

بنين، كاب فيردي، إفريقيا الوسطى، تشاد، جزر القمر، كوت ديفوار، الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، الجابون، غينيا، غينيا بيساو، مورشيوس، المغرب، النيجر، رواندا، توجو، تونس، الجزائر، تنزانيا، زامبيا، بالإضافة لمنتخب مصر.

ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة الإفريقية للجودو المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، خلال الفترة من 24 وحتى 28 أبريل الجاري، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة.

من جانبه قال مرزوق علي، رئيس الاتحاد المصري للجودو، أن الاستعدادات تسير على قدم وساق من أجل استضافة وتنظيم البطولة الإفريقية بشكل يليق بسمعة الرياضة المصرية.

وأضاف أن الدولة المصرية تمتلك قدرات لا حصر لها، وأن الجميع على قلب رجل واحد والهدف هو تنظيم البطولة بشكل مميز يتماشي وقدرات مصر في استضافة أكبر الأحداث العالمية.

وكشف رئيس الاتحاد المصري عن وجود تعاون كبير مع وزارة الشباب والرياضة، وعلى رأسها الدكتور أشرف صبحي وأيضًا اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس ياسر إدريس، من أجل تذليل كافة العقبات وإخراج البطولة بشكل مميز.

وأنهى المنتخب الوطني للجودو مؤخرًا مشاركته في منافسات دورة الألعاب الإفريقية محققا 9 ميداليات، بعناصر منتخب الشباب والناشئين، وهو ما يعد إنجازًا لاتحاد الجودو برئاسة مرزوق علي.

شارك منتخب الجودو في دورة الألعاب الإفريقية بعدد كبير من اللاعبين واللاعبات من مرحلة الشباب، من أجل إكسابهم الخبرات اللازمة، وأيضا لانشغال المنتخب الأول بالمشاركة في البطولات الدولية المؤهلة للأولمبياد.

بذلك ارتفع عدد المنتخبات المقرر مشاركتها في البطولة الإفريقية للجودو المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والمقرر لها خلال الفترة من 24 وحتى 28 أبريل الجاري بالقاهرة، إلى 21 منتخبًا.

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