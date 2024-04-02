10 أطعمة غنية بالبروتين للأشخاص الذين يعانون من نمط حياة خامل

يعد البروتين عنصرًا مهمًا في نظام غذائي متوازن واستهلاكه ضروري لإصلاح العضلات وإنتاج الهرمونات ووظيفة المناعة.

يُنصح بتناول كمية كافية من البروتين للحفاظ على مستويات الطاقة طوال اليوم والنمو والتطور والإصلاح، ومع ذلك، فإن استهلاك الكثير من البروتين يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية ويسبب عدم الراحة في الجهاز الهضمي وقد يضع أيضًا ضغطًا على الكلى، خاصة عند الأفراد الذين يعانون من أمراض الكلى الموجودة مسبقًا، يوصى باستهلاك البروتين ضمن الإرشادات الغذائية الموصى بها وتقسيم تناول البروتين بالتساوي على مدار اليوم لدعم الهضم والامتصاص الأمثل.

وفقا لموقع hindustantimes، “في نمط الحياة المستقر اليوم، يعد الحفاظ على نظام غذائي متوازن أمرًا بالغ الأهمية للصحة العامة والرفاهية. وبينما يلعب النشاط البدني دورًا مهمًا في تحديد المتطلبات الغذائية، فإن ضمان تناول كمية كافية من البروتين يظل ضروريًا للجميع، بما في ذلك أولئك الذين لديهم مستويات نشاط محدودة”.

كما أن دمج مجموعة متنوعة من هذه الأطعمة الغنية بالبروتين في الوجبات والوجبات الخفيفة يمكن أن يساعد الأفراد الذين يعانون من أنماط حياة خاملة على تلبية احتياجاتهم الغذائية مع دعم صحة العضلات والرفاهية العامة. تذكر أن توازن تناول البروتين مع العناصر الغذائية الأساسية الأخرى والحفاظ على صحة جيدة." ويضيف الدكتور جوندان: "نظام غذائي مستدير لتحسين النتائج الصحية".

أفضل الأطعمة الغنية بالبروتين للأشخاص الذين يعانون من نمط حياة خامل

1. الدجاج منزوع الجلد والعظم: الدجاج قليل الدهن ومتعدد الاستخدامات، وهو مصدر للبروتين. إنه يتميز بمحتوى بروتين عالي الجودة مع كونه منخفض الدهون نسبيًا، مما يجعله خيارًا ممتازًا لأولئك الذين يشاهدون السعرات الحرارية التي يتناولونها.

2. الأسماك: ليست غنية بالبروتين فحسب، بل توفر الأسماك أيضًا أحماض أوميجا 3 الدهنية الأساسية الضرورية لصحة القلب والدماغ. اختر أصنافًا مثل السلمون أو التونة أو الماكريل لزيادة كمية البروتين التي تتناولها مع جني فوائد الدهون الصحية.

3. البيض: مصدر غذائي قوي، البيض هو مصدر بروتين كامل، ويحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية. سواء كان البيض مسلوقًا أو مخفوقًا أو مسلوقًا، فهو يوفر طريقة مريحة وبأسعار معقولة لإضافة البروتين إلى نظامك الغذائي.

4. الجبن: مع الاعتدال في تناول الجبن، يمكن أن يكون إضافة لذيذة للوجبات. إنه منخفض الدهون وغني بالبروتين، مما يجعله خيارًا مشبعًا ومغذيًا للأفراد المستقرين الذين يتطلعون إلى تلبية احتياجاتهم من البروتين.

5. العدس: كمصدر غني للبروتين النباتي والألياف والمواد المغذية المختلفة، يعد العدس مثاليًا لأولئك الذين يبحثون عن خيارات نباتية. قم بدمج العدس في الحساء أو اليخنات أو السلطات للحصول على وجبة مرضية ومليئة بالبروتين.

6. البقوليات: سواء كانت الفاصوليا السوداء أو الفاصولياء أو الحمص أو فاصوليا البينتو، تعد البقوليات مصدرًا رائعًا للبروتين لأنماط الحياة المستقرة. كما أنها غنية بالألياف والكربوهيدرات المعقدة، مما يساعد على الهضم ويوفر الطاقة المستدامة.

7. التوفو: مصنوع من فول الصويا، وهو بروتين كامل وعنصر أساسي في الأنظمة الغذائية النباتية. يسمح تعدد استخداماته بتطبيقات الطهي المختلفة، مما يجعله إضافة ممتازة للبطاطس المقلية أو السلطات أو السندويشات.

8. المكسرات والبذور: اللوز والفول السوداني والجوز وبذور الشيا وبذور القنب كلها خيارات غنية بالعناصر الغذائية وغنية بالبروتين والدهون الصحية. تناول وجبة خفيفة من حفنة من المكسرات أو رش البذور فوق الزبادي أو دقيق الشوفان لتعزيز كمية البروتين التي تتناولها طوال اليوم.

9. الزبادي اليوناني: الزبادي اليوناني كريمي ومرضي، ومليء بالبروتين والكالسيوم والبروبيوتيك. اختر أصنافًا سادة وغير محلاة لتجنب السكريات المضافة واستمتع بها كوجبة خفيفة أو كقاعدة للعصائر والتغميسات.

10. الكينوا: كمصدر كامل للبروتين، تحتوي الكينوا على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، مما يجعلها حبة مثالية لأولئك الذين يبحثون عن خيارات البروتين النباتي. استخدمي الكينوا كقاعدة للسلطات أو البطاطس المقلية أو كبديل مغذ للأرز أو المعكرونة.