محافظ أسيوط: التنسيق بين الجهات لتذليل العقبات وإنهاء المشروعات الجارية

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على ضرورة تضافر الجهود والتنسيق والتعاون بين كل الجهات لتذليل العقبات ونهو الأعمال في المشروعات المختلفة الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين مستوى المعيشة لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر2030م.

وأشار اللواء عصام سعد إلى ضرورة النزول الميداني ومتابعة تنفيذ المشروعات كل في نطاق عمله، ورصد الملاحظات أولًا بأول لتلافيها وتذليلها فورًا.

جاء ذلك خلال لقائه بالمهندس عصام القرن وكيل وزارة الإسكان بأسيوط، ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط.



بحث نسب التنفيذ ومراحل العمل في كل المشروعات



وتناول اللقاء استعراض آخر مستجدات نسبة التنفيذ ومراحل العمل في كل المشروعات الجاري تنفيذها في قطاعي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، وما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية وما سيتم خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن مناقشة المعوقات التي قد تؤثر على نهو الأعمال والإجراءات والخطوات التي تمت في تلك المشروعات.



كما استعرض المحافظ ما تم تنفيذه من الخطة الاستثمارية خلال العام المالي 2023 /2024 حتى الآن، والأنشطة والفعاليات كل في نطاقه، وما سيتم تنفيذه خلال الأشهر القليلة المقبلة قبل نهاية العام المالي الحالي.



وأكد محافظ أسيوط على تقديمه كل سُبل الدعم الممكنة وتذليل التحديات أمام تسريع وتيرة العمل لنهو العمل على المشروعات الجاري تنفيذها، وحل أي مشكلة تطرأ على أرض الواقع مع وضع آليات ومحاور محددة لتلافي المشاكل والمعوقات بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية بالقرى والمراكز والأحياء، لافتًا إلى أهمية المتابعة الدورية والميدانية لمراحل التنفيذ لكل المشروعات الجارية بالمراكز والأحياء والقرى، سواء مشروعات الخطة الاستثمارية أو مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أو المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، وذلك حتى الانتهاء من الأعمال من خلال جولاته الميدانية، فضلًا عن عقد الاجتماعات واللقاءات مع مسئولي كل قطاع على حدة، للاطمئنان على نسب التنفيذ ومراحل العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها، بالإضافة إلى تكليف رؤساء المراكز والقرى وقيادات المحافظة بالنزول إلى أرض الواقع للمرور على المشروعات، للاطمئنان على سير العمل وفقًا للمواصفات وبأحدث المعايير المقررة والمواصفات الفنية المحددة، بما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها مصر خلال الآونة الأخيرة.