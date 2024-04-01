الجيش الأوكرانى: 49 اشتباكا قتاليا على خط المواجهة مع القوات الروسية

ذكرت هيئة أركان الجيش الأوكرانى، أن 49 اشتباكًا قتاليًا جرى على خط المواجهة مع الجيش الروسى فى مختلف مناطق الصراع خلال اليوم الماضى.

وأشارت الهيئة، فى بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، إلى أن القوات الروسية شنت 23 هجومًا صاروخيًا، و61 هجومًا جويًا، و41 هجومًا صاروخيا من طراز MLRS، على مواقع القوات الأوكرانية والمستوطنات المختلفة.

وأضاف البيان، أنه تم إيقاف محاولة مجموعة تخريبية واستطلاع روسية من دخول أراضى أوكرانيا فى منطقة سومي، اليوم الأحد، كما شنت القوات الجوية الأوكرانية غارات جوية على 10 مراكز تجمعات للقوات والأسلحة الروسية.

وتابع البيان، أن القوات الأوكرانية شنت ضربات صاروخية لاستهداف عدة مواقع روسية، بينها موقعان لمراقبة الطائرات بدون طيار، ونظام دفاع جوي، ومحطة حرب إلكترونية، ونظام مدفعية.

وفى اتجاه ليمان، ذكر البيان أن الجيش الأوكرانى تصدى لثلاث هجمات روسية مدعومة جويًا، كانت تهدف لاختراق الدفاع الأوكراني، مشيرًا إلى أن الجيش الروسى أطلق نيران المدفعية وقذائف الهاون أكثر من 10 مرات على المستوطنات فى المنطقة.

وفى اتجاه باخموت، أشار البيان إلى أن الجيش الأوكرانى تصدى لسبع هجمات جوية روسية بهدف تحسين الموقع التكتيكى للقوات الروسية، لافتًا إلى أنه أثناء الهجوم تعرضت أكثر من 10 مستوطنات أوكرانية لقصف مدفعى وقذائف هاون.

وفى اتجاه أفدييفكا، قال البيان إن الجيش الأوكرانى تصدى لتسع هجمات جوية روسية كانت تسعى لطرد القوات الأوكرانية من مواقعهم، وصاحبها قصف مدفعى على حوالى 20 مستوطنة فى المنطقة.

وفى اتجاه خيرسون، نوه البيان، عن أن القوات الروسية نفذت هجومين على مواقع القوات الأوكرانية على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو، حيث أطلق الروس نيران المدفعية وقذائف الهاون على أكثر من 10 مستوطنات.