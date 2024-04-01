تعادل أبو سليم الليبي ونهضة بركان المغربي سلبيا بالكونفيدرالية

خيّم التعادل السلبي على مواجهة أبو سليم الليبي وضيفه نهضة بركان المغربي، مساء الأحد، في ذهاب دور الثمانية ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية).



ولم تشهد المباراة على مدار 90 دقيقة نجاح أيا من الفريقين في تسجيل أي هدف، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.



وستقام مباراة الإياب في المغرب يوم السابع من أبريل المقبل.



وسيلتقي الفائز من تلك المباراة، مع الفائز من مواجهة ريفرز النيجيري واتحاد العاصمة الجزائري، والتي انتهت مواجهة الذهاب منها بفوز الفريق النيجيري 1 /صفر.

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