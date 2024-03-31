الأحد 31 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

عمرو الليثي يتأثر بحالة سيدة مسنة ساقها مبتور: قريب هجبلك طرف صناعي

عمرو الليثي
عمرو الليثي

التقى الإعلامى عمرو الليثي أثناء جولته بحلقة اليوم الأحد، ببرنامج "واحد من الناس"، المذاع على قناة "الحياة"، مع سيدة سمنة بترت إحدة قدميها وفقدت ابن لها.

وحكت السيدة المسنة، أنها تعول ابن لها مريض بكهرباء على المخ، وتوفى لها ابن منذ 17 عاما، وبترت ساقها من شدة المرض عليها، بعد أن كانت تعمل من جل كسب العيش لها ولإبنها المريض.
وتابعت: "ماليش غير ربنا وأخويا اللي بيديني اللي فيه النصيب، وطلبت من الدكتور عمرو الليثي أن يحضر لها جهاز بديلا عن ساقها لأنها لاتستطيع أن تشتريه".

ووجه الإعلامي عمرو الليثي، المعدين ببرنامجه، بأخذ كافة بياناتها لإحضار طرف صناعي لها ووعدها بأن الجهاز سيكون لديها في القريب العاجل، ناصحا بأن الكل يفتش في الشوارع عن تلك الحالات ومساعدتهم بأي شكل.

عمرو الليثي واحد من الناس برنامج واحد من الناس قناة الحياة الإعلامي عمرو الليثي

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

عاجل.. ما مصير المحافظين بعد حلف الرئيس السيسى اليمين الدستورية يوم الثلاثاء؟

أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

نجاة 12 شخصا من الموت فى محيط النادى الأهلى

نتنياهو يخضع لعملية جراحية بتخدير كامل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

تحفة «إمبراطورية ميم»..  ‪كيف دخل خالد النبوى إلى كل البيوت المصرية؟

محمود خليل

هتاف الصائمين الصامتين

وائل لطفي

عهد جديد

ماجد حبته

تحرك ثلاثى من القاهرة

حسين دعسة

المقترح الأمريكى.. رفح وجنوب لبنان.. ولا عزاء لغزة

نرمين يسر

«بدون سابق إنذار».. المتعة على الشاشة

ماجد حبته

بايدن يواسى عرب أمريكا!

وائل لطفي

"موسى" يكشف أهمية "يحيى وكنوز" و"مليحة"

صور

وجبات أحمد يونس: صومًا مقبولاً وإفطار شهيًا

أكبر مائدة إفطار للأيتام فى عين شمس

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير عبري.. إسرائيل مستعدة لإظهار المرونة بشأن ملف الأسرى في مفاوضات القاهرة

اضطرابات مدنية واسعة وتهديدات بإقالة نتنياهو.. أزمة التجنيد تتفاقم فى إسرائيل

تل أبيب تشتعل.. إسرائيل تشهد أكبر مظاهرات قبل استئناف المفاوضات فى مصر