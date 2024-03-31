عمرو الليثي يتأثر بحالة سيدة مسنة ساقها مبتور: قريب هجبلك طرف صناعي

التقى الإعلامى عمرو الليثي أثناء جولته بحلقة اليوم الأحد، ببرنامج "واحد من الناس"، المذاع على قناة "الحياة"، مع سيدة سمنة بترت إحدة قدميها وفقدت ابن لها.

وحكت السيدة المسنة، أنها تعول ابن لها مريض بكهرباء على المخ، وتوفى لها ابن منذ 17 عاما، وبترت ساقها من شدة المرض عليها، بعد أن كانت تعمل من جل كسب العيش لها ولإبنها المريض.

وتابعت: "ماليش غير ربنا وأخويا اللي بيديني اللي فيه النصيب، وطلبت من الدكتور عمرو الليثي أن يحضر لها جهاز بديلا عن ساقها لأنها لاتستطيع أن تشتريه".

ووجه الإعلامي عمرو الليثي، المعدين ببرنامجه، بأخذ كافة بياناتها لإحضار طرف صناعي لها ووعدها بأن الجهاز سيكون لديها في القريب العاجل، ناصحا بأن الكل يفتش في الشوارع عن تلك الحالات ومساعدتهم بأي شكل.