حبيب غلوم: هذه المشكلة الوحيدة بسبب فارق السن بيني وبين زوجتي

قال الفنان الإماراتي حبيب غلوم، إن فارق العمر بينه وبين زوجته الفنان هيفاء حسين يسبب أحيانًا مشكلات من ناحية التواصل الفكري، موضحًا أن كل عمر له طريقة في التفكير.

وأضاف "غلوم" خلال حواره لبرنامج "حبر سري" المُذاع على قناة "القاهرة والناس": "يمكن هذه هي المشكلة الحقيقية بيني وبين هيفاء زوجتي، حساسية الموضوع في التأني في التفكير غير التسرع في التفكير، هي متسرعة حتى الآن".

وتابع: "هي ذكية جدًا ومستمعة جيدة وهذه المشكلة الوحيدة التي تجعل فارق العمر بين الزوجين يسبب إشكالية، لكن في الأمور الأخرى كلها ماشية ولله الحمد".