الأحد 31 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

أول يمين دستورية فى العاصمة الإدارية.. تاريخ "أهم قسم" فى مصر

حنفي جبالي
حنفي جبالي

بالتزامن مع استعداد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لعقد الجلسة الخاصة بأداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، وذلك بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، يوم الثلاثاء المقبل، وذلك تنفيذًا لنص المادة 109 من لائحة مجلس النواب التي تنص على أن يعقد المجلس جلسة خاصة بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، يؤدي فيها رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها فى المادة 144 من الدستور.

ترصد "الدستور" قصة اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية منذ إعلان الجمهورية والأماكن التي شهدها اليمين.

عقب ثورة يوليو 1952، تم إعلان الجمهورية في 18 يونيو 1953 وإلغاء الملكية، وبعدها اختار الضباط الأحرار محمد نجيب رئيسًا للجمهورية.

وأقسم اللواء محمد نجيب، اليمين الدستوري، على الولاء للجمهورية في الفناء الداخلي للقصر الجمهوري بعابدين فى 23 يونيو 1953 أمام الوزراء ومجلس قيادة الثورة، ثم توجه بعد ذلك إلى الإذاعة وألقى خطابًا على الشعب.

ثم الرئيس الثاني في النظام الجمهوري، الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، الذي انتخب رئيسًا للجمهورية بالاستفتاء الشعبي وفقًا لدستور 1956، وحلف اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة يوم 23 يوليو 1957.

وفي عام 1970 وافق مجلس الأمة على ترشيح محمد أنور السادات رئيسًا للجمهورية خلفًا للرئيس الراحل عبدالناصر، وأجرى استفتاء شعبى على ترشيح ووافق الشعب على انتخاب السادات لرئاسة الجمهورية، وأدى الرئيس أنور السادات أمام ممثلى الشعب فى مجلس الأمة.

بعد اغتيال الرئيس السادات، رشح مجلس الشعب نائب الرئيس محمد حسنى مبارك، لرئاسة الجمهورية، وتم إجراء استفتاء شعبي عليه يوم 13 أكتوبر 1981، وفاز فيه، وحلف مبارك اليمين الدستورية فى مجلس الشعب، وخلال الـ5 فترات للرئيس أدى فيها اليمين أمام مجلس الشعب.

وبعد ثورة 25 يناير 2011، فاز محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية، ويعد الرئيس الوحيد الذي أقسم ثلاث مرات، فقبل أن يقسم أمام المحكمة الدستورية العليا فى 30 يونيو 2012، أقسم أمام الجماهير بميدان التحرير قبلها بيوم واحد، كما كرر القسم مرة ثالثة في جامعة القاهرة فى احتفالية تنصيبه.

وبعد عزل الرئيس المؤقت محمد مرسي، جاء بناء على انحياز الشعب لثورة 30 يونيو 2013، أدى الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور اليمين الدستورية أمام أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية.

وأخيرًا وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي في انتخابات 2014 لسدة الحكم، وأدى اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، وأمام مجلس النواب في الولاية الثانية عام 2018.

مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية العاصمة الإدارية

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