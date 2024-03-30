توتنهام هوتسبير يقلب تأخره أمام لوتون تاون لانتصار بهدفين في الدوري الإنجليزي

قلب فريق توتنهام هوتسبير تأخره أمام ضيفه لوتون تاون بهدف لانتصار بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ30 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، البريميرليج.

واستحوذ فريق توتنهام هوتسبير على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي ضعيفًا بين كلا الفريقين ولم يهدد كلًا منهما المرمى بفرص غزيرة.

وسجل فريق لوتون تاون هدفًا مبكرًا ومباغتًا في الدقيقة الثالثة عن طريق تاهيت تشونج بصناعة من زميله روز باركلي.

واستمرت محاولات كلا الفريقين خلال باقي أحداث الشوط الأول من أجل الوصول للمرمى وتسجيل هدف التعادل للسبيرز أو الهدف الثاني لفريق لوتون تاون.

وأهدر لاعبو فريق توتنهام هوتسبير أكثر من فرصة محققة للتسجيل، وكذلك فريق لوتون تاون الذي فشل لاعبوه في الوصول للمرمى في باقي أحداث الشوط الأول.

وسدد لاعبو فريق توتنهام هوتسبير، أصحاب الأرض، كرة واحدة على المرمى من 7 محاولات وخرجت 6 كرات من الملعب، مقابل تسديدة من 4 محاولات لفريق لوتون تاون وخرجت 3 كرات من الملعب.

واستحوذ توتنهام هوتسبير على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 73% مقابل 27% لصالح فريق لوتون تاون.

واستمر استحواذ فريق توتنهام هوتسبير على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، فيما قدم كلا الفريقين أداءً هجوميًا متوسطًا على مستوى الخطورة الهجومية على المرمى.

وسجل عيسى كابوريه، مدافع لوتون تاون، هدف التعادل لتوتنهام هوتسبير بالخطأ في مرماه في الدقيقة 51.

واستمرت المحاولات الهجومية بين لاعبي الفريقين في الدقائق التالية لتسجيل هدف الفوز.

وسجل سون هيونج مين هدف الفوز لتوتنهام في الدقيقة 86.

وسدد لاعبو فريق توتنهام هوتسبير 4 كرات على المرمى من 17 محاولة وخرجت 13 كرة من الملعب، مقابل 3 تسديدات من 7 محاولات لفريق لوتون تاون وخرجت 4 كرات من الملعب.

واستحوذ فريق توتنهام هوتسبير على مجريات اللعب بنسبة 69% مقابل 31% لصالح فريق لوتون تاون.

ورفع توتنهام هوتسبير رصيده لـ56 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب البريميرليج، فيما توقف رصيد لوتون تاون عند 22 نقطة في المركز الـ18.