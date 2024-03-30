مسلسل سر المسجد يناقش أهمية الزكاة في الإسلام بالحلقة 20

تناولت الحلقة 20 من مسلسل سر المسجد اليوم، كل ما يتعلق بالزكاة وأنواعها ، وحث المسلمين على الالتزام بها، وفقًا لما جاء بالقرآن الكريم والسنة النبوية.

الزكاة

قال الله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )

يوجد في الإسلام خمسة أركان أساسية وهي؛ شهادة ألَّا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان، والحج لما اِستطاع إليه سبيلا. ومن الواجب على كل مسلم أن يلتزم بهذه الأركان الخمسة.

الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام الذي يأمر الإنسان بالتصدق وإعطاء جزء من المال للفقراء والمحتاجين. وهي عمل خيري إلزامي يهدف إلى دعم الفئات الأكثر فقراً في المجتمع. لأن التبرع بالمال للفقراء ينقي مال الأغنياء ويكفي الفقراء وعائلاتهم بتلبية اِحتياجاتهم الأساسية.

مسلسل سر المسجد موعد عرض الحلقة 21

تعرض الحلقة 21من مسلسل سر المسجد غدًا الأحد، عقب آذان المغرب على قناة الحياة ومنصة watch it.

مسلسل سر المسجد مواعيد وقنوات عرض الحلقة الحادية والعشرون

تعرض الحلقة 21من مسلسل سر المسجد غدًا الأحد، عقب آذان المغرب على قناة الحياة ومنصة watch it.

قصة مسلسل سر المسجد

يناقش المسلسل مجموعة من القضايا الهامة ومنها بر الوالدين، وأهمية الصلاة والمواظبة عليها، وقيمة المساجد، والمسلسل مكون من 30 حلقة، تمتد الحلقة الواحدة لمدة 10 دقائق.

وتدور أحداث كرتون سر المسجد حول التربية الدينية للأطفال وتعاليم الدين المختلفة، وأيضًا عن سر التعلق بالمسجد وحل المشكلات في إطار ديني، ومناقشة بعض المشكلات التي تحدث بين الأطفال مثل التنمر.

أبطال مسلسل سر المسجد

سر المسجد هو أحد المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال هذا الموسم، حيث تمتاز بقصتها المشوقة والمحفزة للتفكير، ويتمحور المسلسل حول مجموعة من الشخصيات، بما في ذلك سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، والقرد ميمو، والتي تعيش مغامرات شيقة داخل المسجد وتتعلم من خلالها قيمًا ومبادئ دينية مهمة.