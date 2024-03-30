الدوري الانجليزي: لوتون تاون يتقدم على توتنهام هوتسبير بهدف في الشوط الأول

تأخر فريق توتنهام هوتسبير أمام ضيفه لوتون تاون في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الـ30 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج، بهدف دون رد.

واستحوذ فريق توتنهام هوتسبير على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي ضعيفًا بين كلا الفريقين ولم يهدد كلًا منهما المرمى بفرص غزيرة.

وسجل فريق لوتون تاون هدفًا مبكرًا ومباغتًا في الدقيقة الثالثة عن طريق تاهيت تشونج بصناعة من زميله روز باركلي.

واستمرت محاولات كلا الفريقين خلال باقي أحداث الشوط الأول من أجل الوصول للمرمى وتسجيل هدف التعادل للسبيرز أو الهدف الثاني لفريق لوتون تاون.

وأهدر لاعبو فريق توتنهام هوتسبير أكثر من فرصة محققة للتسجيل، وكذلك فريق لوتون تاون الذي فشل لاعبوه في الوصول للمرمى في باقي أحداث الشوط الأول.

وسدد لاعبو فريق توتنهام هوتسبير، أصحاب الأرض، كرة واحدة على المرمى من 7 محاولات وخرجت 6 كرات من الملعب، مقابل تسديدة من 4 محاولات لفريق لوتون تاون وخرجت 3 كرات من الملعب.

واستحوذ توتنهام هوتسبير على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 73% مقابل 27% لصالح فريق لوتون تاون.

تشكيل فريق توتنهام هوتسبير لمباراة لوتون تاون بالدوري الانجليزي



ويقود الهجوم كل من تيمو فيرنر، سون وكالوسفيسكي، بينما يبدأ دراجوسين في خط الدفاع بجانب روميرو.



حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: بورو، دراجوسين، روميرو، أودجي

خط الوسط: بيسوما، سار، ماديسون

خط الهجوم: فيرنر، سون، كالوسفيسكي



يريد توتنهام تخطي الكبوة التي تعرض لها في مباراته الأخيرة، التي شهدت خسارته القاسية 0- 3 أمام مضيفه فولهام، غير أن لوتون تاون سيحاول تحقيق المفاجأة وخطف النقاط الثلاث في ظل ابتعاده بفارق نقطة وحيدة فقط أمام مراكز الهبوط، ورغبته في النجاة من اللعب مجددا في دوري الدرجة الأولى.



