السبت 30 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الدوري الانجليزي: لوتون تاون يتقدم على توتنهام هوتسبير بهدف في الشوط الأول

تاهيت تشونج
تاهيت تشونج

تأخر فريق توتنهام هوتسبير أمام ضيفه لوتون تاون في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الـ30 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج، بهدف دون رد.

واستحوذ فريق توتنهام هوتسبير على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي ضعيفًا بين كلا الفريقين ولم يهدد كلًا منهما المرمى بفرص غزيرة.

وسجل فريق لوتون تاون هدفًا مبكرًا ومباغتًا في الدقيقة الثالثة عن طريق تاهيت تشونج بصناعة من زميله روز باركلي.

واستمرت محاولات كلا الفريقين خلال باقي أحداث الشوط الأول من أجل الوصول للمرمى وتسجيل هدف التعادل للسبيرز أو الهدف الثاني لفريق لوتون تاون.

وأهدر لاعبو فريق توتنهام هوتسبير أكثر من فرصة محققة للتسجيل، وكذلك فريق لوتون تاون الذي فشل لاعبوه في الوصول للمرمى في باقي أحداث الشوط الأول.

وسدد لاعبو فريق توتنهام هوتسبير، أصحاب الأرض، كرة واحدة على المرمى من 7 محاولات وخرجت 6 كرات من الملعب، مقابل تسديدة من 4 محاولات لفريق لوتون تاون وخرجت 3 كرات من الملعب.

واستحوذ توتنهام هوتسبير على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 73% مقابل 27% لصالح فريق لوتون تاون.

تشكيل فريق توتنهام هوتسبير لمباراة لوتون تاون بالدوري الانجليزي


ويقود الهجوم كل من تيمو فيرنر، سون وكالوسفيسكي، بينما يبدأ دراجوسين في خط الدفاع بجانب روميرو.


حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: بورو، دراجوسين، روميرو، أودجي

خط الوسط: بيسوما، سار، ماديسون

خط الهجوم: فيرنر، سون، كالوسفيسكي


يريد توتنهام تخطي الكبوة التي تعرض لها في مباراته الأخيرة، التي شهدت خسارته القاسية 0- 3 أمام مضيفه فولهام، غير أن لوتون تاون سيحاول تحقيق المفاجأة وخطف النقاط الثلاث في ظل ابتعاده بفارق نقطة وحيدة فقط أمام مراكز الهبوط، ورغبته في النجاة من اللعب مجددا في دوري الدرجة الأولى.


 

تاهيت تشونج توتنهام هوتسبير لوتون تاون الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج

الأكثر قراءة

براءة الفنانة نسرين طافش من تهمة البلاغ الكاذب

عاجل.. مصدر أمني: استئناف مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس بالقاهرة غدًا

أفضل الأعمال في العشر الأواخر من رمضان 2024

ما علاقة تناول الجرجير بالسرطان وأمراض القلب؟

شكرى: مصر وفرنسا والأردن تحذر من تنفيذ إسرائيل عملية عسكرية فى رفح الفلسطينية

مليارات الدولارات فى الطريق.. مكاسب مصر من موافقة صندوق النقد على زيادة التمويل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

فى شهر المرأة.. المرأة المبدعة.. ومن يبدعون من أجلها

علي سعدة

رمضانيات

د.أحمد الخميسى

وجوه فى الريح

أحمد أبوالمحاسن

أنا معلم

د. منى حلمى

أكتب بلا أمل

لواء. محسن الفحام

مرحلة جديدة من العطاء

كريم السقا

ثروات مصر المهدرة

حسين دعسة

مجلس التعاون الخليجى.. رؤية للأمن الإقليمى ودعم قضايا المنطقة

صور

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

خارجية فلسطين: مطالبة نتنياهو بوقف قتل المدنيين وتزويده بالأسلحة تناقض أخلاقى

في ذكرى يوم الأرض.. اللجنة الفلسطينية للمقاطعة تطالب بوقف الإبادة الجماعية

حليف إسرائيل المخلص فى موقف محرج.. هل تغير ألمانيا سياستها بشأن غزة؟