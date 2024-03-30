السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز

مصر

ياهو يختار مصر ضمن 25 دولة تتميز بأجمل مناظر طبيعية لغروب الشمس

السياحة فى مصر
السياحة فى مصر

أبرز موقع Yahoo Finance قائمة تتضمن 25 دولة حول العالم تتميز بمناظر طبيعية خلابة لغروب الشمس والتي جاء من بينها مصر، تحت عنوان "25 دولة تتمتع بأجمل مناظر لغروب الشمس"، لافتًا إلى أن الشعوب في جميع أنحاء العالم ينجذبون إلى جمال الغسق الآسر، خاصة المسافرين الذين يبحثون عن لحظات تتميز بالاستمتاع بالسلام والرومانسية والجمال الطبيعي المذهل، فغالبًا ما تكون الوجهات التي تتميز بأجمل مناظر لغروب الشمس على رأس قوائم الوجهات التي يرغبون في زيارتها.

وأوضح المقال أنه تم اختيار هذه الدول وفقًا لإعداد قائمة من 25 دولة تتمتع بأجمل لحظات لغروب الشمس من خلال البحث في شبكة الإنترنت والمقالات على المواقع الإخبارية السياحية البارزة، حيث تم اختيار تلك الدول التي تعدد ذكرها بأنها تتمتع بأجمل لحظات لغروب الشمس.

 غروب الشمس في مصر يستحق المشاهدة 

وأشار التقرير إلى أن ما تتميز به مصر من تاريخ عريق وآثار غنية ومقومات طبيعية خلابة يساهم في مشاهدة مناظر طبيعية ساحرة للحظات غروب الشمس بها سواء نظرت إليه من أهرامات الجيزة المهيبة أو من على ضفاف نهر النيل بمياهه الهادئة، مؤكدًا أن مشهد غروب الشمس في مصر يستحق المشاهدة ولا سيما مع التوهج الدافئ لغروب الشمس الذي يلقي لونًا ذهبيًا على المعالم الأثرية الشهيرة وآفاق الصحراء بها.

وعن العلاقة بين غروب الشمس والسياحة، أشار المقال إلى أن السنوات الأخيرة شهدت اتجاهًا ملحوظًا في تفضيلات السفر ولا سيما مع تزايد أعداد السائحين الذين لديهم أولوية لزيارة الوجهات السياحية التي تشتهر بالمناظر الطبيعية الخلابة لغروب الشمس، لافتًا إلى أنه وفقًا لبيانات منظمة السياحة العالمية، فإن الوجهات السياحية المعروفة بمناظر طبيعية خلابة لغروب الشمس تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد السائحين الوافدين إليها مقارنة بتلك التي لا تحتوي على مثل هذه المعالم الطبيعية الجذابة.

غروب الشمس مناظر طبيعية الغسق الآسر الرومانسية السائحين

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