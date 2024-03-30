الدستاوي والبيلي يفتتحان مركزي خدمة العملاء لفرعي الشهداء وتلا بالمنوفية

استقبل المهندس حسن محمد البيلي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، الدكتور خالد الدستاوى، العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع بالشركة القابضة للكهرباء في مصر. وتشمل الزيارة افتتاح مركزي خدمة العملاء في فرعي الشهداء وتلا، ولوحة توزيع كهرباء البتانون.

حضر الافتتاح من الشركة القابضة للكهرباء في مصر كل من المهندسة صفاء عبد الرحمن، رئيسة قطاع النظم، والمهندس أحمد الشيوى، رئيس قطاع الخدمات الذكية، والمهندسة أسماء بدير، مدير عام جودة الخدمات وإسعاد المواطنين بالشركة.

كما حضر من قيادات شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء كل من المحاسب عبد البصير شملة، المستشار التجاري والمشرف على القطاعات التجارية، المحاسب علاء نصير، مستشار رئيس مجلس الإدارة والمشرف على تطوير مراكز خدمة العملاء، والمهندس مصطفى عبدالرحمن، رئيس قطاعات الشبكات والتحكم، والمحاسب عبد العزيز اصلان، رئيس القطاعات المالية والموارد البشرية والتدريب، والمهندس حاتم طعيمة، رئيس قطاع المنوفية.

ويعتبر مركز خدمة العملاء في مدينة تلا والشهداء من المراكز التي تم تطويرها وتحديثها وفقًا لخطة الوزارة، وتم توحيد الهوية البصرية لمراكز خدمة العملاء وتقديم خدمات متميزة للمواطنين بأسرع وقت ممكن.

وأكد البيلي أن مراكز الخدمة المطورة تهدف إلى رفع كفاءة العمل من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الحصول على الخدمات التي تقدمها الشركة والتواصل مع عملائها. كما أكد أن التحول الرقمي يأتي ضمن استراتيجية الدولة للرقمنة، والتي تهدف بشكل أساسي إلى توفير جميع الخدمات الحكومية رقميًا وتسهيل الوصول إليها.

وعُقِدَ اجتماع موسع بحضور "الدستاوي" مع رئيس وقيادات شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، حيث تم استعراض كافة الملاحظات ومراجعة مؤشرات الشركة. وشدد على أهمية تحقيق نسبة التحصيل والعمل على تقليل الفقد، والعمل على تحليل بيانات المشتركين، وأكد على ضرورة الالتزام بالهوية البصرية لتسهيل معرفتها من قبل المشتركين مع تقديم خدمة جيدة لهم والعمل على حسن استقبال العميل. كما أثنى على جهود الشركة في مجال الطاقة الشمسية واستغلال كل مساحة بها لإقامة محطات طاقة شمسية.

وأكد الدستاوي على إمكانية أن تكون شركة جنوب الدلتا مركزًا لإنشاء محطات الطاقة الشمسية لصالحها ولصالح الآخرين، وأكد على أهمية الطاقة الشمسية في المحافظة على البيئة وتوفير الوقود.

كما أكد على أهمية الاهتمام بالعنصر البشري كونه الركيزة الأساسية في العملية الإنتاجية. في نهاية الزيارة، قدَّمَ الدكتور خالد الشكر إلى المهندس حسن وجميع العاملين بالشركة وحثهم على بذل كل الجهد لخدمة المواطنين.