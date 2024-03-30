السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

كشف تفاصيل "خناقة الجيران" بالشرقية.. والقبض على المتهمين

القبض على المتهمين
القبض على المتهمين

كشف مصدر أمني، تفاصيل ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بشأن شكوى أحد الأشخاص يعمل خارج البلاد، بقيام عدد من جيرانه بالتعدي على أفراد أسرته بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء وإحداث إصابتهم؛ بسبب خلافات الجيرة.

وأشار المصدر، إلى أن الفحص، تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بـ الشرقية من شقيق وعم الشاكي مصابان بجروح متفرقة، بتضررهما من 4 أشخاص لقيامهم بالتعدي عليهما بالسب والضرب باستخدام أسلحة بيضاء وإحداث إصابتهما بسبب خلافات الجيرة. 

وأمكن ضبط المشكو في حقهم وبحوزتهم 2 قطعة سلاح أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وزارة الداخلية النيابة العامة جهات التحقيق الحوادث الشرقية

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