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مصر

وزير الإسكان يتابع مشروعات الصرف الصحى لخدمة عدد من قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بدمياط

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف مشروعات الصرف الصحي لخدمة عددٍ من قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة- مرحلة أولى" بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، والتي تشمل تنفيذ محطات معالجة صرف صحي، وشبكات انحدار، وخطوط طرد، لخدمة تلك القرى، وتتولى تنفيذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي التابعة للوزارة.

وأشار وزير الإسكان إلى أن المشروعات التي تتولى تنفيذها وزارة الإسكان وجهاتها التابعة، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، تهدف إلى النهوض بمعيشة المواطن في القرى الأكثر احتياجًا، وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، والعمل على توفير فرص عمل في تلك القرى من خلال تنفيذ تلك المشروعات.

تنفيذ مشروعات الصرف الصحى لخدمة 15 قرية

وأوضح اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الهيئة تتولى تنفيذ مشروعات الصرف الصحي لخدمة 15 قرية بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، وكذا أعمال تنفيذ محطات معالجة بطاقة إجمالية 27 ألف م3/ يوم، ومحطات رفع صرف ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

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وأضاف اللواء إيهاب خضر أنه تم تنفيذ شبكات انحدار بطول 160 كيلومترا، وخطوط طرد بطول 45 كيلومترا بتلك القرى، وتم الانتهاء من تنفيذ 16 محطة رفع صرف صحي، وجارٍ استكمال الأعمال بمحطات المعالجة، بالإضافة إلى 13 قرية قد تم تنفيذ المشروعات بها ودخولها الخدمة قبل إطلاق المبادرة مباشرة.

جدير بالذكر أن محطات رفع الصرف الصحي والمعالجة التي تخدم قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز كفر سعد بدمياط شملت "محطة معالجة كفر سعد- محطة رفع قرية الزهراء- محطة رفع قرية السعيدية البحرية- محطة رفع قرية البدراوي- محطة رفع قرية البهايتة بأم الرزق- محطة رفع قرية الحسينية".

وزير الإسكان محطات معالجة صرف صحي مشروعات الصرف الصحي دمياط القومية لمياة الشرب

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