اليابان تعتزم استئناف تمويلها للأونروا قريبًا

أعلنت اليابان أنّها تعتزم قريبا استئناف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والذي جمّدته إثر اتّهام إسرائيل عددًا من موظفي الوكالة الإغاثية بالتورط في هجوم 7 أكتوبر، وفقا لـ "القاهرة الإخبارية".

وقالت وزارة الخارجية اليابانية، في بيان أوردته "فرانس برس"، إنّ اليابان والأونروا تؤكّدان أنّهما ستمضيان قدمًا في التنسيق النهائي للجهود اللازمة لاستئناف المساهمة اليابانية" في تمويل الوكالة الأممية.

وجاء البيان، مساء أمس الجمعة، في أعقاب اجتماع عقدته وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا في طوكيو، مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني.

ونقل البيان عن كاميكاوا تشديدها على مسامع لازاريني على ضرورة أن تتّخذ الأونروا تدابير "فعّالة" لتحسين إدارتها وتعزيز شفافيتها وتتبّع أموالها وضمان "حيادية" موظفيها.

يشار إلى أن إسرائيل كانت اتهمت 12 من موظفي الوكالة الأممية، بالتورط في هجمات حركة حماس يوم السابع من أكتوبر.

إثر الاتهامات، علقت 15 دولة أبرزها الولايات المتحدة ما يعادل أكثر من نصف الأموال التي تلقتها الأونروا في عام 2023، ومنذ ذلك الحين، استأنفت بلدان عدة صرف مساهماتها.