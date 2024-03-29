الجمعة 29 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

عضو "خارجية النواب": وضع خطة تنفيذية واضحة لمخرجات الحوار الوطني ضرورة

النائبة إيلاريا سمير
النائبة إيلاريا سمير حارص

أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن اهتمام الحكومة بتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، والتي بلغت 135 توصية، يعكس الجدية التي تتعامل بها الدولة مع مقترحات الحوار لحل كثير من القضايا في مختلف المجالات.

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وأضافت "حارص" في تصريحات لها اليوم الجمعة، أن الحوار الوطني منذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاجرائه، أحدث حالة زخم فى الحياة السياسية المصرية، مضيفة: " لأول مرة تجتمع كل طوائف وفئات الشعب على طاولة واحدة للنقاش والوصول لحلول تعود بالنفع على الوطن والمواطن".

وأشادت عضو مجلس النواب بمقترح رئيس الوزراء بتخصيص كل اجتماع لمتابعة تنفيذ محور معين من التوصيات، بما يُسهم في تفعيل هذه المخرجات على أرض الواقع، منوهة أن ذلك يعزز من دراسة ومناقشة كل محور بمفرده والوصول لخطة تنفيذ واضحة لكل المحاور.

وشددت على أهمية وجود خطط زمنية محددة لتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني، وفقا للأولويات التي سيتم التوافق عليها بين اللجنة التنسيقية والحكومة،  موضحة أن وجود خطة محددة ضرورة ملحة لإنهاء كثير من المشكلات التي حلها الحوار الوطني.

النائبة إيلاريا سمير حارص لجنة العلاقات الخارجية مجلس النواب الحوار الوطنى الرئيس عبد الفتاح السيسي

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