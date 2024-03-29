الجمعة 29 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

روسيا: الضربات الإسرائيلية على سوريا غير مقبولة ونعتبر مثل هذه الأعمال استفزازًا

جريدة الدستور

قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إن موسكو تندد بالضربات الإسرائيلية على سوريا وتعدها انتهاكًا صارخًا لسيادة دمشق.

نفذت إسرائيل أكثر هجماتها دموية منذ شهور على محافظة حلب في شمال سوريا في وقت مبكر من اليوم وقالت إنها قتلت قياديًا بارزًا في جماعة حزب الله بلبنان، في تكثيف لحملتها على الجماعات المتحالفة مع إيران بالتوازي مع حربها في قطاع غزة.

وقال زاخاروفا إن هذه الأفعال "تنبئ بعواقب شديدة الخطورة" في ضوء التصعيد الحاد في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

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