تعليق جديد من قائد منتخب كرواتيا بعد زيارته مصر: ماذا قال لوكا؟

علّق لوكا مودريتش، قائد منتخب كرواتيا من جديد بعد رحيله عن مصر بعد أيام قضاها في بطولة كأس عاصمة مصر.

ونشر مودريتش صورًا من لقاء نهائي كأس العاصمة أمام الفراعنة مصحوبًا بتعليق عبر حسابه في إنستجرام، قال فيه: "بعض من الأيام القليلة السعيدة في مصر".

لوكا مودريتش

وتوّج منتخب كرواتيا بكأس عاصمة مصر بعد الفوز على المنتخب الوطني بنتيجة 4-2 في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على استاد مصر بالعاصمة الإدارية.

وحصد المنتخب المركز الثاني في البطولة التي أقيمت على ملعبي القاهرة ومصر.